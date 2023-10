Antarktični morski led na rekordno nizki ravni, grozeče globalne posledice

Antarktika je v zadnjih osmih letih štirikrat doživela rekordno nizko pokritost z morskim ledom, poroča Australian Broadcasting Corporation (ABC). V nasprotju s prejšnjimi leti se led v sedanji zimski sezoni ne oblikuje znova, zaradi česar so daljši deli antarktične obale brez ledu. Ta pojav brez primere je zelo malo verjeten, da bi se zgodil naravno, kot je izjavil fizični oceanograf Edward Doddridge, ki ga opisuje kot "dogodek petih sigma" z možnostjo, da se zgodi približno enkrat na 7.5 milijona let.

Znanstveniki upadanje ravni ledu pripisujejo toplejšim oceanskim vodam in vremenskim vzorcem z višjo energijo, ki pospešujejo proces taljenja na Antarktiki. To zmanjšanje pokritosti z ledom ima pomembne posledice za Zemljin "albedo", ki je količina svetlobe, ki jo površina planeta odbija, namesto da bi jo absorbirala. Višji albedo zaradi več ledu upočasni učinek segrevanja sonca. Vendar ko se raven ledu znižuje, začne planet absorbirati več toplote, kar vodi do povečanega globalnega segrevanja.

Posledice bistveno toplejšega okolja bi bile globoke in daljnosežne. Prizadeto bi bilo zdravje ljudi, svetovni viri hrane, kmetijstvo in bistveni ekosistemi, kot so deževni gozdovi. Hitro in obsežno globalno segrevanje, ki je posledica taljenja polarnega ledu, bi lahko imelo uničujoče posledice za planet.

Ključnega pomena je obravnavati vprašanje zmanjševanja morskega ledu na Antarktiki in sprejeti takojšnje ukrepe za ublažitev vplivov globalnega segrevanja. To vključuje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izvajanje strategij za zaščito in obnovo ledene pokritosti. Ugotovitve te raziskave služijo kot opozorilo na nujno potrebo po globalnem sodelovanju in proaktivnih ukrepih za boj proti podnebnim spremembam.

Opredelitve:

– Albedo: Albedo se nanaša na količino svetlobe, ki jo odbija Zemljina površina.

– Morski led: Morski led je zamrznjena morska voda, ki se oblikuje in plava na gladini oceana.

