Nasin InSight Lander je zaznal največji potres, ki so ga kdajkoli zabeležili na Marsu

4. maja 2022 je Nasin pristajalni modul InSight naredil prelomno odkritje na Marsu. Zaznal je potres z magnitudo 4.7 z osupljive razdalje 2,000 kilometrov stran. Ta dogodek, znan kot S1222a, je bil največji potres, ki so ga kdajkoli zabeležili na Rdečem planetu, pa tudi na katerem koli drugem planetu razen Zemlje.

Čeprav magnituda 4.7 po zemeljskih standardih morda ni pomembna, je bil vseeno impresiven dosežek, če upoštevamo, da na Marsu ni trkov tektonskih plošč. Znanstveniki so sprva verjeli, da je potres povzročil strmoglavljenje meteorita, saj je kazal podobne lastnosti kot manjši potresi, ki so jih sprožili udarci meteorita. Vendar pa jih je odsotnost kakršnih koli svežih kraterjev ali znakov udarca pripeljala do raziskovanja alternativnih razlag.

Po analizi podatkov z različnih satelitov, ki so jih zagotovili NASA, Evropska vesoljska agencija, vesoljska agencija Združenih arabskih emiratov, Indijska organizacija za vesoljske raziskave in Kitajska nacionalna vesoljska uprava, so znanstveniki predlagali novo teorijo. Domnevali so, da je bil potres posledica tektonskih sil, ki so delovale na enodelno skorjo Marsa.

Za razliko od Zemlje, ki ima več tektonskih plošč, je Marsova skorja ena sama entiteta. Kljub temu je podvržen notranjim geološkim silam, vključno z ohlajanjem in krčenjem, kar lahko povzroči napetost v skorji planeta. Sprostitev tega stresa je verjetno sprožila seizmično aktivnost, opaženo med potresom S1222a.

Medtem ko natančni razlogi za pojav teh napetosti ostajajo neznani, je odkritje S1222a bistveno izboljšalo naše razumevanje Marsove seizmične dejavnosti. Constantinos Charalambous, soavtor študije, je izrazil optimizem glede nadaljnjega razpletanja tektonskih procesov na Marsu.

Ker NASA sledi svojemu cilju pošiljanja ljudi na Mars, bo razumevanje lokacij, kjer se ti stresi pojavljajo, ključno pri določanju primernih lokacij za morebitne prihodnje baze. Pristajalnik InSight, ki je leta 2018 pristal na Marsu, je imel ključno vlogo pri zbiranju podatkov o Marsovi skorji, plašču in jedru. Preden je zmanjkalo energije, je misija InSight zabeležila približno 1,300 potresov, vključno s pomembnim dogodkom S1222a.

Zaznava tega potresa brez primere potrjuje točnost napovedi ekipe InSight pred misijo. Zagotavlja neprecenljiv vpogled v seizmično dejavnost in tektonske procese Marsa, s čimer znanstvenike pripelje korak bližje k razumevanju tega fascinantnega planeta.

