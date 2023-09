Kalifornijski operater omrežja se pripravlja na upad sončne proizvodnje med sončnim mrkom

Kalifornijski neodvisni sistemski operater (CAISO) pričakuje znatno zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov energije med kolobarjastim sončnim mrkom 14. oktobra. Ker proizvodnja na sončno energijo predstavlja večino oskrbe med opoldansko konico, se pričakuje, da bo mrk vplival na stabilnost omrežja.

Obnovljivi viri predstavljajo približno 70 % ponudbe med opoldansko konico, pri čemer sončna energija prispeva več kot 80 % proizvodnje obnovljivih virov. CAISO-jeva ekipa za kratkoročne napovedi napoveduje upad za 9.374 GW v proizvodnji obnovljivih virov energije v omrežju med mrkom, medtem ko se bo bruto obremenitev povečala za 2.374 GW.

Mrk bo vplival na regije Western Energy Imbalance Market (WEIM) z različnimi časi in obsegi vpliva. Območje kalifornijske uprave za izravnavo bo na primer zatemnilo sonce v razponu od 68 % do 89 %, odvisno od lokacije. Meddržavni in znotrajdržavni dobavitelji plina ter vodni in baterijski viri bodo mobilizirani za pomoč pri velikih rampah pri proizvodnji.

CAISO bo sodeloval s Reliability Coordinator West, podjetji za distribucijo javnih služb in subjekti WEIM, da bi zagotovil stabilno tržno delovanje in zanesljivo delovanje sistema na dan mrka.

Teksaški svet za električno zanesljivost (ERCOT) se bo zanašal na svoj plinski park, da bi nadomestil zmanjšanje sončne proizvodnje med mrkom. Druge regije, kot je pacifiški severozahod, predvidevajo nihanja v proizvodnji in obremenitvah, vendar ne pričakujejo vpliva na zanesljivost.

Od leta 2017 se je sončna zmogljivost v ZDA znatno povečala, zaradi česar je letošnji mrk bolj vpliven. CAISO-jeva omrežna in strešna solarna zmogljivost sta se povečali za 6.5 ​​GW oziroma 8.55 GW, medtem ko sta se WEIM-ova omrežna in strešna solarna zmogljivost povečali za 9.414 GW oziroma 5.720 GW.

CAISO ocenjuje učinke sončnega mrka leta 2023 s širšim obsegom, saj zdaj ponuja storitve usklajevanja zanesljivosti za več izravnalnih območij v zahodni medomrežni povezavi. S povečano medsebojno povezanostjo zahodnega omrežja lahko subjekti uporabijo te povezave in odnose za vzdrževanje zanesljivega delovanja in optimizacijo virov med mrkom.

Kalifornija je vodilna v ZDA glede sončne zmogljivosti s 17.934 GW nameščenih do konca drugega četrtletja. CAISO upravlja pretok električne energije za približno 2 % Kalifornije in majhen del Nevade.

Viri: CAISO, NASA, American Clean Power Association