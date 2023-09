Pomanjkanje črnih britanskih znanstvenikov: obravnavanje institucionalnega rasizma v znanosti

Uradno v Združenem kraljestvu ni temnopoltih profesorjev kemije ali fizike, zaradi česar mnogi znanstveniki trdijo, da je znanost Združenega kraljestva institucionalno rasistična. Kraljeva družba, najstarejša znanstvena akademija na svetu, želi to spremeniti z novo shemo financiranja, namenjeno podpori temnopoltih doktorskih študentov pri opravljanju kariere v akademskem raziskovanju in sčasoma pri tem, da postanejo profesorji. Shema bo vsako leto zagotovila do 690,000 funtov financiranja petim štipendistom.

Mark Richards, raziskovalec fizike in predavatelj na Imperial College London, in profesor Robert Mokaya, strokovnjak za kemijo materialov na Univerzi v Nottinghamu, sta osvetlila to vprašanje. Čeprav je Mokaya profesor kemije od leta 2008, po statističnih podatkih Agencije za visokošolsko statistiko (HESA) uradno ne obstaja. HESA zaokroži številke na najbližjo petico, tako da je Mokaya zaokrožena navzdol na nič. Čeprav priznava, da so v Združenem kraljestvu morda še drugi temnopolti profesorji kemije, jih še ni imel priložnosti srečati. Tako Mokaya kot Richards potrjujeta, da tudi temnopoltih profesorjev fizike ni.

Na področju kemije je skupaj 520 profesorjev, na fiziki pa 825 profesorjev. Nekoliko boljše je stanje na področju bioznanosti, kjer je od 1,345 profesorjev pet temnopoltih, in tehnike, kjer je od 20 profesorjev temnopoltih približno 1,730 profesorjev. Na splošno je od vseh znanosti samo 70 temnopoltih profesorjev, kar predstavlja le 0.6 % vseh profesorjev. Samo 10 teh profesorjev je žensk. Nasprotno pa črnci po zadnjem popisu predstavljajo 4.2 % prebivalstva v Angliji in Walesu.

K premajhni zastopanosti temnopoltih znanstvenikov prispevajo različni dejavniki. Richards meni, da sta pomanjkanje zavedanja o razpoložljivih priložnostih in odsotnost zagovorništva glavni oviri za marginalizirane skupine. Brez mrež in podpore postane za nadarjene posameznike odvračajoče. Statistični podatki jasno kažejo, da se delež temnopoltih v znanosti zmanjšuje na vsaki stopnji akademske lestvice, od GCSE do profesorskega položaja.

Richards, čigar zanimanje za znanost sega v otroštvo, poudarja pomen radovednosti in podpore pri spodbujanju znanstvenih teženj. Ko je odraščal v enostarševskem gospodinjstvu, se spominja, kako ga je njegov vedoželjni um kot majhnega otroka vodil k raziskovanju notranjega delovanja vtičnice. Kljub temu, da so ga sprva označili za "slabega otroka", Richards pojasnjuje, da sta njegova radovednost in želja po razumevanju, kako stvari delujejo, spodbudili njegovo strast do znanosti.

Pomanjkanje zastopanosti temnopoltih v znanosti je zapleteno vprašanje, ki zahteva večplasten pristop k odpravi institucionalnega rasizma in spodbujanju vključevanja. Shema financiranja Kraljeve družbe je le en korak k odpravljanju tega neskladja in zagotavljanju, da temnopolti znanstveniki v Združenem kraljestvu prejmejo priznanje in priložnosti, ki si jih zaslužijo.

