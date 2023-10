Astronomi opazujejo svetel izbruh žarkov gama z vesoljskim teleskopom James Webb

Skupina astronomov je uporabila vesoljski teleskop Jamesa Webba za zaznavanje svetlega izbruha žarkov gama in tako zagotovila dragocen vpogled v posledice kilonove, ki je posledica združitve nevtronske zvezde. Eksplozija, znana kot GRB 230307A, se je zgodila 7. marca in je bila drugi najsvetlejši izbruh sevanja gama, ki so ga kdaj opazili.

Izbruhi sevanja gama so intenzivne emisije najbolj energične oblike svetlobe in ta izbruh je bil več kot milijonkrat svetlejši od celotne Galaksije Rimske ceste skupaj. Eksplozija je bila verjetno posledica združitve dveh nevtronskih zvezd v galaksiji, ki je oddaljena približno milijardo svetlobnih let.

Vesoljski teleskop James Webb je skupaj z drugimi observatoriji, vključno z Nasinim vesoljskim teleskopom Fermi Gamma-ray, observatorijem Neil Gehrels Swift in satelitom Transiting Exoplanet Survey Satellite, opazoval izbruh in ga izsledil nazaj do združitve nevtronske zvezde. Vesoljski teleskop James Webb je zaznal tudi prisotnost telura, redkega metaloida, po eksploziji. Pričakuje se, da bodo prisotni tudi drugi elementi, ki so blizu teluru v periodnem sistemu, kot je jod, ki je ključen za življenje na Zemlji.

Odkrivanje teh redkih elementov in preučevanje kilonov pomaga astronomom bolje razumeti izvor težkih elementov v vesolju. Združitve nevtronskih zvezd naj bi bile nebesne tovarne, odgovorne za ustvarjanje elementov, težjih od železa. Vendar pa je takšne dogodke zaradi redkosti težko opazovati.

Astronomi upajo, da bodo v prihodnje odkrili več kilonov z uporabo občutljivih teleskopov, kot sta vesoljski teleskop James Webb in prihajajoči rimski vesoljski teleskop Nancy Grace. To bo zagotovilo nadaljnji vpogled v ustvarjanje in sproščanje težkih elementov med temi redkimi kozmičnimi eksplozijami. S preučevanjem zvezdnih eksplozij lahko znanstveniki pridobijo globlje razumevanje procesov, ki so privedli do nastanka elementov, potrebnih za nastanek življenja na Zemlji.

Pogosta vprašanja

Kaj je izbruh sevanja gama?

Izbruh sevanja gama je kratka emisija najbolj energične oblike svetlobe. Gre za eno najmočnejših eksplozij v vesolju.

Kaj je kilonova?

Kilonova je eksploziven dogodek, ki nastane, ko se nevtronska zvezda združi z drugo nevtronsko zvezdo ali črno luknjo. Proizvaja izbruh energije in sprošča redke elemente.

Zakaj so združitve nevtronskih zvezd pomembne za preučevanje?

Združitve nevtronskih zvezd naj bi bile odgovorne za ustvarjanje težkih elementov v vesolju, kot sta zlato in platina. Preučevanje teh dogodkov pomaga znanstvenikom razumeti izvor teh elementov in kako so razporejeni po vesolju.

Kaj je vesoljski teleskop James Webb?

Vesoljski teleskop James Webb je vesoljski observatorij, ki je bil izstreljen leta 2021. Zasnovan je za preučevanje vesolja v infrardečem delu elektromagnetnega spektra, kar astronomom omogoča opazovanje oddaljenih predmetov in pojavov z izjemno jasnostjo.