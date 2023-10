Vesoljski teleskop Webb je prišel do izjemnega odkritja Jupitra, največjega planeta v našem sončnem sistemu. Julija 2022 je Webb zaznal intenziven curek, ki je štrlel čez Jupitrov ekvator. Jet potuje s hitrostjo približno 320 milj na uro (515 kilometrov na uro) in se nahaja na nadmorski višini približno 25 milj (40 km) v Jupitrovi spodnji stratosferi.

Pred tem odkritjem so se astronomi zavedali obstoja vzhodno-zahodnih curkov v Jupitrovi atmosferi. Vendar pa analiza tega na novo odkritega hitro premikajočega se curka kaže, da je Jupitrova notranja dinamika morda bolj dinamična, kot se je prej mislilo. Raziskava, ki preučuje curek, je bila objavljena v Nature Astronomy.

Vesoljski teleskop Webb, ki je bil izstreljen decembra 2021, izvaja znanstvena opazovanja od julija 2022. Zajel je žive in pronicljive slike kozmosa, vključno s slikami svetlečih sevov na Jupitrovih polih in obročev, ki obkrožajo Uran in Saturn.

Nedavne slike Jupitrovega curka so bile posnete z Webbovo bližnjo infrardečo kamero. Te slike so pokazale, da je dele Jupitrove atmosfere motilo gibanje curka. Curek so spremljali skozi vidne striženje vetra na sliki, ki je nakazovalo spremembe v hitrosti vetra na različnih višinah in razdaljah znotraj atmosfere planeta.

Odkritje curka blizu Jupitrove tropopavze, območja na robu njegove troposfere, nakazuje, da je planetovo atmosfersko kroženje okoli njegovega ekvatorja bolj podobno kroženju Saturna, kot je bilo doslej znano.

Medtem ko lahko Webb opazuje Jupiter le od daleč, bodo prihajajoče misije, kot sta ESA-in Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) in NASA-in Europa Clipper, omogočile pobližji pogled na plinastega velikana in njegove lune. Te misije bodo raziskovale Jupitrove satelite, vključno s Kalisto, Evropo in Ganimedom, ki naj bi bili oceanski sateliti, ki bi lahko podpirali zunajzemeljsko življenje.

Vendar pa bo minilo nekaj let, preden bodo te misije dosegle Jupitrov sistem. Europa Clipper naj bi prispel leta 2030, medtem ko naj bi JUICE dosegel Jupiter leta 2031. Medtem lahko cenimo osupljive posnetke, ki jih je od daleč posnela Webbova skoraj infrardeča kamera.

Vir: Nature Astronomy