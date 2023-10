Vesoljski teleskop Webb odkrije visokohitrostni reaktivni tok v Jupitrovi atmosferi

NASA-jev vesoljski teleskop James Webb je naredil razburljivo odkritje v Jupitrovi atmosferi – tok curka visoke hitrosti, ki se nahaja nad ekvatorjem planeta in sega več kot 3,000 milj v širino. Ta nova funkcija ponuja dragocen vpogled v interakcije med plastmi Jupitrove turbulentne atmosfere in poudarja edinstvene zmogljivosti teleskopa Webb.

Raziskovalna skupina pod vodstvom Ricarda Huesa z Univerze Baskije v Bilbau v Španiji je uporabila podatke iz Webbove bližnje infrardeče kamere (NIRCam), ki je bila posneta julija 2022. Teleskopov program Early Release Science, ki ga skupaj vodi Imke de Pater s kalifornijske univerze v Berkeleyju in Thierry Fouchet s pariškega observatorija sta poskušala zajeti slike Jupitra v intervalih po 10 ur ali en Jupitrov dan z uporabo različnih filtrov za zaznavanje sprememb majhnih značilnosti na različnih nadmorskih višinah planeta. vzdušje.

Slike visoke ločljivosti, ki jih je pridobil Webb, so presenetile raziskovalce in razkrile jasne značilnosti, ki so jih prej opazili kot zamegljene meglice. S sledenjem teh značilnosti skupaj z Jupitrovo hitro rotacijo je ekipa pridobila boljše razumevanje dinamične narave atmosfere planeta. Natančneje, lahko so identificirali striženje vetra ali območja, kjer se hitrost vetra spreminja z višino ali razdaljo, in sledili curku visoke hitrosti.

Jupitrovo ozračje je sestavljeno iz več plasti in Webbove edinstvene zmožnosti slikanja so znanstvenikom omogočile analizo različnih nadmorskih višin in izolacijo curka. To odkritje ponuja dragocene informacije o atmosferski dinamiki Jupitra in služi kot dokaz močnih opazovalnih zmogljivosti vesoljskega teleskopa Jamesa Webba.

Viri:

– NASA

- Univerza v Kaliforniji, Berkeley

– Pariški observatorij