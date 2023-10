Nova študija razkriva osupljiv visokohitrostni reaktivni tok na Jupitru

Znanstveniki, ki uporabljajo vesoljski teleskop James Webb in Nasin vesoljski teleskop Hubble, so prišli do prelomnega odkritja o velikanskem planetu Jupiter. Nedavna študija, objavljena v reviji Nature Astronomy, poroča o identifikaciji hitrega curka v spodnji stratosferi Jupitra. Ta reaktivni tok, ki se nahaja blizu ekvatorja, se razteza čez 3,000 milj in doseže hitrost vetra neverjetnih 320 milj na uro. Če pogledamo to v perspektivo, so ti vetrovi dvakrat hitrejši od tistih, ki jih najdemo v orkanu kategorije 5 na Zemlji.

Razkritje tega hitrega curka je raziskovalce osupnilo. Vesoljski teleskop Jamesa Webba, ki je prej veljal za meglenega in nejasnega, je zagotovil jasnost brez primere in znanstvenikom omogočil sledenje jasnim značilnostim tega turbulentnega atmosferskega pojava, ko se Jupiter hitro vrti.

Jupiter, Zemljin ogromen sosed, ima slojevito ozračje, podobno našemu planetu, čeprav se njegova sestava in vremenski vzorci bistveno razlikujejo. Prejšnje misije in opazovanja so skušala dekodirati Jupitrovo zapleteno atmosfersko dinamiko, vključno z znamenito Veliko rdečo pego in oblaki, polnimi amoniaka.

Kar ločuje vesoljski teleskop Jamesa Webba od drugih, je njegova zmožnost raziskovanja višjih plasti Jupitrove atmosfere, ki se nahajajo med 15 in 30 miljami nad oblaki planeta. Ta edinstvena perspektiva je razkrila nedosegljive podrobnosti in omogočila nov vpogled v obroče, satelite in atmosfero plinskega velikana.

Odkritje hitrega curka je bilo mogoče s sodelovanjem vesoljskega teleskopa Jamesa Webba in vesoljskega teleskopa Hubble. Medtem ko se je prvi osredotočal na manjše značilnosti oblakov, se je drugi poglobil v ekvatorialne nevihtne sisteme. Z združevanjem svojih opazovanj so znanstveniki pridobili celovito razumevanje Jupitrove zapletene atmosferske dinamike in tridimenzionalne strukture nevihtnih oblakov.

Primerjava teh dveh velikih vesoljskih teleskopov prav tako pomaga razumeti, kako se hitrost vetra na Jupitru spreminja z nadmorsko višino in povzroča striženje vetra. Znanstveniki, vključeni v študijo, predvidevajo, da se lahko moč tega na novo odkritega curka v naslednjih nekaj letih precej spreminja, kar bi lahko zagotovilo nadaljnji vpogled v Jupitrov nihajoči stratosferski vzorec.

To prelomno odkritje pomeni pomemben mejnik v našem razumevanju Jupitrove atmosferske dinamike in poudarja neverjetne zmožnosti vesoljskega teleskopa James Webb pri razkrivanju skrivnosti osupljivih nebesnih teles našega sončnega sistema.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj je vesoljski teleskop James Webb?



O: Vesoljski teleskop Jamesa Webba je velik, vesoljski observatorij, ki naj bi ga odprli konec leta 2021. Zasnovan je za preučevanje vesolja v infrardeči svetlobi in zagotavlja vpogled v nebesna telesa in pojave brez primere.

V: Na kaj se je osredotočila nedavna študija o Jupitru?



O: Nedavna študija je uporabila vesoljski teleskop James Webb in Nasin vesoljski teleskop Hubble za identifikacijo in preučevanje hitrega curka v Jupitrovi spodnji stratosferi.

V: Zakaj je to odkritje edinstveno?



O: Odkritje hitrega reaktivnega toka na Jupitru je izjemno, ker ga prej niso opazili in zagotavlja dragocene informacije o Jupitrovi turbulentni atmosferi.

V: Kako hitri so vetrovi v hitrem curku?



O: Vetrovi v hitrem curku na Jupitru dosežejo hitrost približno 320 milj na uro, kar je dvakrat hitreje od tistih, ki jih najdemo v orkanu kategorije 5 na Zemlji.

V: Kako sta vesoljska teleskopa James Webb in vesoljski teleskop Hubble prispevala k študiji?



O: Vesoljski teleskop James Webb se je osredotočil na manjše značilnosti oblakov, medtem ko je vesoljski teleskop Hubble opazoval ekvatorialne nevihtne sisteme na Jupitru. Z združevanjem svojih opazovanj so znanstveniki pridobili celovito razumevanje Jupitrove atmosferske dinamike.