Nov vpogled v Mars: razkrivamo skrivnosti notranjosti Rdečega planeta

V pomembnem odkritju so seizmični valovi, ki so posledica trka meteorita na Mars, znanstvenikom ponudili nov pogled na skrivnostno notranje delovanje Rdečega planeta. Nasin pristajalnik InSight je zbral podatke, ki so privedli do obsežne ponovne ocene Marsove notranje strukture. Ta prelomna seizmična informacija je razkrila prej neznano plast staljene kamnine, ki obdaja kompaktno in gosto tekoče kovinsko jedro.

Seizmični podatki razkrivajo skrito kraljestvo staljene kamnine, ki ovija Marsovo jedro. Pred tem razkritjem so znanstveniki opazovali samo seizmične valove, ki so se odbijali od vrha jedra in nikoli niso prodrli vanj. Obnašanje teh valov je pokazalo prisotnost staljene silikatne plasti, debele približno 90 milj, ki se nahaja na dnu plašča – skalnate plasti, ki leži med najbolj oddaljeno Marsovo skorjo in njegovim jedrom. Ta neverjetna ugotovitev nakazuje, da ima Mars za razliko od Zemlje staljeno plast, ki obdaja njegovo jedro.

Poleg tega so raziskovalci ponovno izračunali velikost Marsovega jedra in ugotovili, da je po prostornini približno 30 % manjše od predhodno ocenjenih. S premerom približno 2,080 milj je jedro v glavnem sestavljeno iz železa in niklja, skupaj z lažjimi elementi, kot so žveplo, kisik, ogljik in vodik. Vendar pa je delež teh lažjih elementov v sestavi jedra nižji od prejšnjih ocen in obsega le 9-15 % teže.

Trk meteorita, ki je sprožil ta seizmični preboj, se je zgodil v visokogorskem območju Marsa, znanem kot Tempe Terra, 18. septembra 2021. Kljub temu, da je bil udarec na nasprotni strani Marsa od položaja InSighta v Elysium Planitia, je povzročil potres z magnitudo 4.2 in levo za kraterjem, širokim približno 425 čevljev. Ta dogodek je bil ključen pri prenosu potresnih valov skozi globoko notranjost planeta, kar je znanstvenikom omogočilo neprimerljiv vpogled v jedro Marsa.

Čeprav jo je Nasa leta 2022 po štirih letih delovanja upokojila, misija InSight še vedno pušča trajno zapuščino. Njegovi dragoceni seizmični zapisi so zagotovili obilico znanja o kompleksnih in večplastnih procesih, ki oblikujejo Mars. Analiza teh podatkov, ki poteka, obljublja poglobitev našega razumevanja zanimive notranjosti Rdečega planeta.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj so razkrili seizmični valovi zaradi trka meteorita na Mars?

O: Ti seizmični valovi so razkrili neznano plast staljene kamnine, ki obkroža Marsovo kompaktno in gosto tekoče kovinsko jedro.

V: Kako so znanstveniki izračunali velikost Marsovega jedra?

O: Znanstveniki so ponovno izračunali velikost Marsovega jedra in ugotovili, da je po prostornini približno 30 % manjše od prejšnjih ocen, s premerom okoli 2,080 milj.

V: Kakšna je sestava Marsovega jedra?

O: Marsovo jedro je sestavljeno predvsem iz železa in niklja, skupaj z lažjimi elementi, kot so žveplo, kisik, ogljik in vodik.

V: Kako dolgo je delovala misija InSight?

O: Misija InSight je delovala štiri leta, preden jo je Nasa leta 2022 umaknila.

V: Na katerem območju Marsa je prišlo do trka meteorita?

O: Trk meteorita se je zgodil v visokogorju Marsa, znanem kot Tempe Terra.

V: Kako je udarec meteorita prenesel seizmične valove skozi notranjost Marsa?

O: Trk je povzročil potres z magnitudo 4.2 in pustil krater, ki je omogočil seizmičnim valovom, da prodrejo globoko v notranjost Marsa, vključno z njegovim jedrom.