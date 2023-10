Vzpon in padec bioregije Malvinoxhosan v Južni Afriki

Nedavna študija z naslovom »Vzpon in padec bioregije Malvinoxhosan (Malvinokaffric) v Južni Afriki: Dokazi za zgodnje-srednjedevonske biokrize na južnem polu«, objavljena v Earth-Science Reviews, raziskuje izumrtje morskih živali v zgodnjem Srednje devonsko obdobje. Za to obdobje je bilo značilno toplejše podnebje in višja gladina morja, z veliko kopensko maso, imenovano Gondvana, ki se nahaja blizu južnega tečaja.

Raziskovalci, ki jih je vodil dr. Cameron Penn-Clarke, so zbrali in analizirali veliko količino fosilnih podatkov, da bi razumeli izvor in izginotje biote Malvinoxhosan, skupine morskih živali, ki so uspevale v hladnejših vodah in so vključevale različne vrste školjk. Z naprednimi tehnikami analize podatkov so identificirali različne plasti v starodavni kamnini, od katerih vsaka kaže upadanje števila morskih živalskih vrst skozi čas.

Študija je pokazala, da je upad biote Malvinoxhosan povezan s spremembami morske gladine in podnebja. Ko se je podnebje segrelo, so specializirane, hladnovodne morske živali Malvinoxhosan izginile in nadomestile so jih bolj splošne vrste, prilagojene toplejšim vodam. Spremikanje morske gladine je porušilo naravne oceanske ovire, kar je omogočilo, da so toplejše vode iz regij bližje ekvatorju pritekle in povzročile kolonizacijo vrst s toplejšimi vodami.

Izumrtje biote Malvinoxhosan je povzročilo propad polarnih ekosistemov, iz katerega si biotska raznovrstnost ni nikoli opomogla. Raziskave kažejo, da so bili glavni dejavniki za to izumrtje kombinirani učinki sprememb morske gladine in temperature. Še vedno ni gotovo, ali je to izumrtje povezano z drugimi dogodki v zgodnjem in srednjem devonu, saj ni podatkov o starosti.

Študija prav tako poudarja ranljivost polarnih okolij in ekosistemov na spremembe morske gladine in temperature. Razumevanje preteklih dogodkov izumrtja lahko zagotovi dragocen vpogled v trenutno krizo biotske raznovrstnosti, s katero se soočamo danes.

