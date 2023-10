Nove raziskave o kirurgiji kolka kažejo odlične rezultate

Raziskava, ki sta jo izvedla dr. Karen Mullins in dr. David Filan na UPMC Whitfield v Waterfordu, je pridobila priznanje za svoje prelomne ugotovitve na področju kirurgije kolka. Raziskava, ki jo je na mednarodni konferenci športne medicine v Združenem kraljestvu predstavil ortopedski kirurg kolka g. Patrick Carton, se je osredotočila na pozitivne učinke operacije ključavnice pri kroničnih poškodbah kolka.

Študija je preučevala udarec kolka, mehansko težavo, ki jo povzroča nabiranje kosti na komponentah krogle in vtičnice kolčnega sklepa. To stanje pogosto vodi do raztrganin labrala, poškodb hrustanca in povečanega tveganja za osteoartritis. Bolniki običajno čutijo otrdelost, klikanje in zbadajočo bolečino v dimljah ter trdovratne bolečine v kolku in spodnjem delu hrbta.

Raziskava je poudarila tudi dodatne zaplete, ki lahko nastanejo zaradi displazije kolkov, kjer je kolčna jamica preplitka. V takih primerih lahko bolniki potrebujejo popolno zamenjavo kolka ali periacetabularno osteotomijo (PAO), ki vključuje kirurško zlom medenice in preusmeritev kolčne jamice.

Vendar je študija pokazala, da napredno kirurško zdravljenje gospoda Patricka Cartona pri UPMC Whitfield zagotavlja manj invazivno možnost. Ta tehnika vključuje odstranitev problematične kosti in popravilo sklepnega tkiva ob ohranjanju stabilnosti kolka.

Rezultati študije, ki jih je predstavila dr. Karen Mullins na konferenci Britanskega združenja za medicino športa in vadbe (BASEM) v Manchestru, so pokazali učinkovitost tega postopka. Po 10 letih 90 % bolnikov, ki so bili operirani, ni potrebovalo popolne zamenjave kolka ali PAO. Bolniki so poročali tudi o pomembnem izboljšanju bolečine in vsakodnevnih dejavnostih ter o visoki stopnji zadovoljstva s svojimi rezultati.

G. Carton je poudaril pomen teh ugotovitev pri ponujanju pacientom in športnikom neinvazivnih alternativ večjim operacijam kolka. Pojasnil je, da so se tehnike ohranjanja kolka izkazale za uspešne pri zdravljenju različnih stanj kolka, vključno z artritisom kolka.

Skratka, ta raziskava o operaciji kolka je pokazala pozitiven učinek operacije ključavnice pri zdravljenju kroničnih poškodb kolka. Ugotovitve zagotavljajo obetavno alternativo bolj invazivnim postopkom, kot je popolna zamenjava kolka, in bolnikom nudijo izboljšano lajšanje bolečin in funkcionalne rezultate.

Viri:

– Dr. Karen Mullins, dr. David Filan, g. Patrick Carton