Satelit za opazovanje vode je posnel segreti ocean ob obali Kalifornije

Sodelovanje med Naso in francosko vesoljsko agencijo CNES je razvilo satelitsko misijo površinske vode in topografije oceanov (SWOT), ki je sposobna meriti oceanske značilnosti, vključno z El Niñom, z neverjetnimi podrobnostmi. Satelitov instrument Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) lahko meri višine morske površine blizu obal, kar zagotavlja dragocene informacije za raziskovalce in napovedovalce.

Za El Niño, periodični podnebni pojav, so značilne višje morske gladine in toplejše temperature oceanov vzdolž zahodne obale Amerik. Tople oceanske vode iz razvijajočega se El Niña se pomikajo proti severu vzdolž obal vzhodnega Tihega oceana in so v interakciji z vztrajnim morskim vročinskim valom. Te tople vode so nedavno vplivale na razvoj orkana Hilary.

Vizualizacija višin morske površine ob zahodni obali ZDA, ki jo je izvedel satelit SWOT avgusta, kaže višje od povprečja v rdeči in oranžni barvi, kar kaže na toplejšo vodo, ter v modri in zeleni barvi nižje od povprečja. Gladina morja je običajno višja v krajih s toplejšo vodo, saj se voda pri segrevanju razširi.

Meritve, ki jih je opravila satelitska misija SWOT, zagotavljajo celovit pogled na oceane ter sladkovodna jezera in reke planeta. Podatki, zbrani s SWOT, bodo neprecenljivi za raziskovalce in napovedovalce pri proučevanju razvoja in napredka pojavov, kot je El Niño. V septembrskih napovedih je ameriška nacionalna uprava za oceane in atmosfero napovedala močan El Niño za prihajajočo zimo, z več kot 70-odstotno verjetnostjo.

El Niño je povezan tudi z oslabitvijo ekvatorialnih pasatov in lahko prinese hladnejše in vlažnejše razmere na jugozahodu ZDA ter sušo v državah v zahodnem Pacifiku, kot sta Indonezija in Avstralija.

