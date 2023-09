Hladna območja na Luni so mlajša in vsebujejo manj vodnega ledu, kot se je domnevalo

Glede na nove raziskave so hladna območja na Luni, znana kot trajno zasenčena območja (PSR), mlajša od kraterjev, v katerih prebivajo, in verjetno vsebujejo manj vodnega ledu, kot se je prej verjelo. PSR so zelo zanimivi za prihodnje misije pristajanja na Luni, saj veljajo za obilne rezervoarje vodnega ledu, ki jih lahko astronavti uporabljajo za sisteme za vzdrževanje življenja in proizvodnjo raketnega goriva.

Nova študija razkriva, da so PSR stari največ 3.4 milijarde let, kar kaže, da so mlajši od 4 milijarde let starih kraterjev, v katerih so najdeni. To nakazuje, da je treba trenutne ocene usedlin vodnega ledu na Luni spremeniti navzdol.

Raziskovalci, ki jih je vodil Norbert Schörghofer z Inštituta za planetarne znanosti v Arizoni, so izvedli simulacije, da bi sledili evoluciji lune od njenega nastanka pred 4.5 milijarde let. Te simulacije so pokazale, da je luna pred približno 4.1 milijarde let doživela veliko preusmeritev svoje vrtilne osi, kar je povzročilo nastanek PSR blizu severnega in južnega pola. Vendar pa bi velika poševnost v tistem času povzročila izgubo vseh ledenih usedlin.

Posledično bo količina zamrznjene vode, skrite v teh PSR, verjetno manjša od predhodno ocenjene. Znanstveniki so še posebej zainteresirani za južno polarno območje Lune, kjer verjamejo, da je veliko hlapnih snovi, vključno z uporabno vodo.

Prihodnje misije na Luno, kot je indijski robotski duo pristajalnik-rover Chandrayaan-3, so namenjene raziskovanju luninega južnega tečaja in iskanju sledi zamrznjene vode. Ugotovitve teh misij bodo prispevale k našemu razumevanju vodnih virov na Luni.

Na koncu ta nova študija poudarja potrebo po ponovni oceni naših ocen usedlin vodnega ledu na območjih, ki so trajno zasenčena na Luni. Ugotovitve osvetljujejo geološko zgodovino teh območij in imajo posledice za prihodnja raziskovanja in uporabo luninih virov.

Vir: Članek, objavljen v Science 13. septembra 2021.