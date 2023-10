NASA-jev prototip Moon Roverja je zaključil Lunarni tečaj ovir

Nasin prototip roverja za novo luno, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), je uspešno opravil progo z ovirami, ki simulira razgiban teren lunine površine. Rover naj bi novembra 2024 na krovu rakete SpaceX Falcon Heavy izstrelil proti južnemu polu Lune.

Da bi preizkusili mobilnost VIPER-ja, so inženirji v Nasinem raziskovalnem centru Glenn v Clevelandu ustvarili simulirano lunino okolje z velikimi skalami, strmimi pobočji in globokimi kraterji. Rover bo pristal na Mons Moutonu, gori blizu Luninega južnega tečaja, in bo imel nalogo, da med svojo približno 100-dnevno misijo opredeli lunino okolje za izbiro pristajališča v prihodnjem programu Artemis.

NASA je delila videoposnetek nedavnih preskusov mobilnosti roverja, ki prikazuje njegovo sposobnost premagovanja potencialnih izzivov, s katerimi se bo soočil na lunini površini. Preizkusi so vključevali manevriranje po strmih pobočjih, prečkanje kraterjev in navigacijo po zemlji, podobni živemu pesku. Uspešen zaključek teh testov kaže, da je VIPER dobro opremljen za raziskovanje razgibanega terena na Luni.

Kot del NASA-jevega programa Artemis, katerega cilj je vzpostavitev trajne lunarne naselbine, bo VIPER igral ključno vlogo pri prepoznavanju lokacij, kjer je mogoče črpati vodo in druge vire za podporo dolgotrajnemu bivanju na Luni. Poleg tega si misija VIPER prizadeva odkriti izvor zamrznjene vode in drugih hlapljivih snovi na Luni, njihovo ohranitev v milijardah let in njihov pobeg iz luninih tal.

Inženirji v Nasinem vesoljskem centru Johnson v Houstonu so preizkusili tudi končni znanstveni instrument VIPER, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT je rotacijski udarni vrtalnik, ki se bo uporabljal za pridobivanje odpadkov zemlje z do treh metrov pod lunino površino. Ta instrument bo zagotovil dragocene podatke o trdnosti, kompaktnosti in temperaturi luninih tal.

Uspešen zaključek VIPER-jevih testov mobilnosti in integracija njegovega zadnjega znanstvenega instrumenta sta Naso pripeljala korak bližje k odkrivanju skrivnosti Luninega južnega tečaja in tlakovanju poti za prihodnje raziskovanje Lune.

