Raziskovanje novih meja: NASA se podaja na četrti vesoljski sprehod samo za ženske

NASA se je znova zapisala v zgodovino, ko sta se astronavti Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara podali na četrti vesoljski sprehod vesoljske agencije, v katerem so sodelovale samo ženske. Ta prelomna misija ni vključevala le kritičnih vzdrževalnih nalog na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), ampak je tudi pokazala vse večjo vključenost in raznolikost na področju raziskovanja vesolja.

Glavni cilj tega šesturnega vesoljskega sprehoda je bil odstraniti radiofrekvenčno skupino, škatlo z elektroniko, iz nosilca postaje. Ta škatla je bila začasno spravljena, potem ko je bila okvarjena komunikacijska antena zamenjana decembra 2021. Poleg tega sta bila Moghbeli in O'Hara zadolžena za zamenjavo enega od 12 sklopov ležajnih ležajev na rotacijskem sklepu solarne alfa, ki je ključnega pomena za delovanje solarnih nizov postaje. slediti soncu in proizvajati elektriko.

Ta zgodovinski vesoljski sprehod, ki je bil prvotno načrtovan za 20. oktober, je bil prestavljen zaradi puščanja hladilne tekočine amoniaka v ruskem modulu Nauka. Ruski kozmonavti so 25. oktobra izvedli naslednji vesoljski sprehod, da bi identificirali vir puščanja, s čimer so zagotovili varnost in stabilnost ISS.

Medtem ko je ta misija zaznamovala četrti vesoljski sprehod v Nasini zgodovini, v katerem so sodelovale samo ženske, je bila prva brez pionirskih astronavtk Christine Koch in Jessice Meir, ki sta opravili prejšnje tri. Vendar je NASA javnosti zagotovila, da je ta dosežek šele začetek.

Medtem ko NASA še naprej napreduje pri raziskovanju vesolja, agencija ostaja zavezana diverzifikaciji svojih astronavtskih enot in opolnomočenju več žensk, da se pogumno podajo v vesolje. Ta misija predstavlja precedens za prihodnje vesoljske sprehode samo žensk, saj si NASA prizadeva ustvariti več priložnosti za ženske, da prispevajo svoje strokovno znanje in spretnosti k nenehnemu raziskovanju in odkrivanju, ki leži onkraj Zemljine atmosfere.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Koliko samo ženskih vesoljskih sprehodov je bilo v NASA-ini zgodovini?

Ta nedavni vesoljski sprehod je zaznamoval četrti vesoljski sprehod samo žensk v zgodovini Nase.

2. Kaj je bil cilj vesoljskega sprehoda?

Astronavti so bili v prvi vrsti zadolženi za odstranitev omarice z elektroniko in zamenjavo ležajnega sklopa, ki je ključnega pomena za vzdrževanje in delovanje Mednarodne vesoljske postaje.

3. Zakaj je bil vesoljski sprehod preložen?

Vesoljski sprehod je bil preložen zaradi puščanja hladilne tekočine amoniaka v ruskem modulu Nauka, zaradi česar je bila potrebna ločena misija za identifikacijo in rešitev težave pred varnim nadaljevanjem.

4. Ali bo v prihodnosti več vesoljskih sprehodov samo žensk?

NASA je potrdila, da je ta misija šele začetek in da bo v prihodnosti na ekskluzivni seznam vesoljskih sprehajalk dodanih še več žensk, saj agencija še naprej napreduje pri raziskovanju vesolja.