Nasina astronavta Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara se odpravita na zgodovinski vesoljski sprehod

Nasina astronavta Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara se bosta zapisala v zgodovino, ko se bosta podala na svoj prvi vesoljski sprehod zunaj Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Vesoljski sprehod je predviden za 1. november 2023 ob 8 in ga je mogoče v živo prenašati na Nasinem uradnem YouTube kanalu.

Med vesoljskim sprehodom bosta imela Moghbeli in O'Hara ključno nalogo, da odstranita radiofrekvenčno skupino, elektroniko in zamenjata ležajne sklope na rotacijskem spoju solarnega niza. Ta operacija je ključnega pomena za pravilno delovanje ISS in dokazuje tehnično strokovnost in usposobljenost astronavtov.

Jasmin Moghbeli, zelo uspešna astronavtka, je svojo izobraževalno pot zaključila z diplomo na višji srednji šoli Baldwin v Baldwinu v New Yorku. Diplomirala je iz letalskega in vesoljskega inženiringa z informacijsko tehnologijo na Massachusetts Institute of Technology in magistrirala iz letalskega in vesoljskega inženirstva na Naval Postgraduate School v Montereyu v Kaliforniji. Moghbeli je tudi diplomiral na šoli za testne pilote ameriške mornarice v reki Patuxent v Marylandu.

Loral O'Hara, še ena izjemna astronavtka, je diplomirala na srednji šoli Clements v Sugar Landu v Teksasu. Diplomirala je iz vesoljskega inženirstva na Univerzi v Kansasu in magistrirala iz aeronavtike in astronavtike na Univerzi Purdue. O'Hara je leta 2008 prejela štipendijo Nacionalne znanstvene fundacije za podiplomske raziskave, kar je poudarilo njeno predanost znanstvenemu raziskovanju.

Ta vesoljski sprehod je navdihujoč trenutek, saj tako Moghbeli kot O'Hara predstavljata vse večjo raznolikost in vključenost na področju raziskovanja vesolja. Njihovi dosežki in prispevki služijo kot navdih za ambiciozne znanstvenike in astronavte po vsem svetu.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je namen vesoljskega sprehoda?

O: Namen vesoljskega sprehoda je odstraniti skupino radijskih frekvenc in zamenjati sklope ležajev na rotacijskem spoju solarnega niza.

V: Kje lahko gledam vesoljski sprehod?

O: Vesoljski sprehod bo v živo predvajan na Nasinem YouTube kanalu.

V: Kakšno izobrazbo imata Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara?

O: Jasmin Moghbeli je diplomiral iz vesoljskega inženiringa z informacijsko tehnologijo in magistriral iz letalskega vesoljskega inženirstva. Loral O'Hara je diplomirala iz vesoljskega inženiringa in magistrirala iz aeronavtike in astronavtike.

V: Katere pomembne dosežke sta dosegla Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara?

O: Jasmin Moghbeli je prejel štiri letalske medalje, medaljo za zasluge in različne druge pohvale. Loral O'Hara je prejela štipendijo National Science Foundation Graduate Research Fellowship.

V: Zakaj je ta vesoljski sprehod pomemben?

O: Ta vesoljski sprehod je pomemben, ker je prvi vesoljski sprehod tako za Jasmina Moghbelija kot za Loral O'Hara in prikazuje njune tehnične sposobnosti in strokovnost na področju raziskovanja vesolja.