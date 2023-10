Nova spoznanja o vulkanskih izbruhih in podnebnih vzorcih

Nedavna študija, objavljena v Geophysical Research Letters, je osvetlila povezavo med vulkanskimi izbruhi in motnjami v globalnih podnebnih ciklih. Ugotovitve raziskave razkrivajo, da lahko vulkanski izbruhi v tropskih regijah blizu ekvatorja vodijo do nenadnih sprememb v podnebnih interakcijah med oceanom in ozračjem, zlasti do južnega nihanja El Niño (ENSO) in dipola Indijskega oceana (IOD).

IOD je podnebni vzorec, za katerega so značilni temperaturni kontrasti v vzhodnem in zahodnem Indijskem oceanu. Pozitivne faze IOD povzročijo pomembne spremembe temperature, padavin in vzorcev vetra v sosednjih regijah. Nasprotno pa negativne IOD faze obrnejo ta stanja. Študija je pokazala, da močni vulkanski izbruhi v tropih povzročijo negativen IOD takoj po izbruhu, ki mu naslednje leto sledi pozitivna faza. Te anomalije IOD lahko trajajo 7-8 let, preden se vrnejo v stanje pred izbruhom.

Raziskovalci so preučevali tudi vpliv interdekadne pacifiške oscilacije (IPO), drugega podnebnega cikla, ki traja 20-30 let. Odkrili so, da lahko faza IPO dodatno vpliva na moč odziva IOD. Negativna faza IPO okrepi negativni IOD, medtem ko pozitivna faza IPO okrepi pozitivni IOD.

Poleg tega je študija raziskala povezavo med nihanji ENSO in vulkanskimi izbruhi. Ugotovljeno je bilo, da se po velikih tropskih izbruhih v prvem letu pojavi segrevanje El Niño, ki mu sledijo razmere La Niña. Odziv ENSO zaostaja za odzivom IOD za 2 meseca.

Globina termoklina, nenadnega temperaturnega gradienta v oceanih, prav tako igra vlogo pri podnebnem odzivu na vulkanske izbruhe. Pozitivni pogoji IPO povzročijo plitvejši termoklin v vzhodnem Indijskem oceanu, oslabi gradient temperature morske površine in nevtralizira IOD po izbruhu. Nasprotno pa negativni IPO pogoji poglabljajo termoklin, krepijo temperaturni gradient morske površine in predkondicionirajo Indijski ocean za močnejše negativne IPO dogodke.

Ti novi vpogledi v kompleksne interakcije med vulkanskimi izbruhi in podnebnimi vzorci zagotavljajo dragocene informacije za regije, ki so nagnjene k vulkanski dejavnosti. Razumevanje potencialnih vplivov na podnebje lahko pomaga pri izvajanju ocen tveganja in pripravi na ekstremne podnebne dogodke. S proaktivnimi ukrepi so lahko skupnosti in okolje bolje zaščiteni pred posledicami vulkanskih izbruhov.

Pogosta vprašanja:

Kaj sta južna oscilacija El Niño (ENSO) in dipol v Indijskem oceanu (IOD)?

ENSO je podnebna interakcija med oceanom in atmosfero, za katero so značilne spremembe temperature morske površine v Tihem oceanu. Povzroča podnebne spremembe in lahko povzroči dogodke El Niño in La Niña. IOD je podnebni vzorec, povezan s temperaturnimi kontrasti v vzhodnem in zahodnem Indijskem oceanu, ki vpliva na temperaturo, padavine in vzorce vetra v sosednjih regijah.

Kako dolgo lahko trajajo motnje v podnebnih vzorcih po vulkanskem izbruhu?

Motnje v podnebnih vzorcih, zlasti anomalije IOD, lahko trajajo 7-8 let po vulkanskem izbruhu, preden se vrnejo v razmere pred izbruhom.

Kaj je meddekadna pacifiška oscilacija (IPO)?

IPO je podnebni cikel, ki traja 20-30 let in poteka na večjem območju, ki zajema obe polobli. Vpliva na temperaturo tropskega Tihega oceana in severnih regij med pozitivno in negativno fazo.

Kako vulkanski izbruhi vplivajo na globalno sevanje?

Vulkanski izbruhi sproščajo aerosole v ozračje, kar lahko povzroči hladilni učinek. To ohlajanje lahko traja mesece ali leta in vpliva na globalno sevalno silo, ki je ravnotežje med vhodnim in odhajajočim sončnim sevanjem. Vpliv na podnebne vzorce, kot sta IOD in ENSO, mora biti dovolj močan, da prevlada nad vplivom znižanih temperatur.

(Vir: Geophysical Research Letters)