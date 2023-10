Rusija načrtuje izstrelitev nove vesoljske postaje leta 2027

Rusija namerava leta 2027 izstreliti lastno vesoljsko postajo, je napovedal predsednik Vladimir Putin. Moskovska vesoljska agencija Roscosmos se je lani po napovedi odhoda z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) odločila za izgradnjo lastne orbitalne postaje. Do te poteze prihaja, ko viri ISS zmanjkuje, Rusija pa verjame, da je popolna postaja potrebna za nadaljevanje njenih prizadevanj za raziskovanje vesolja.

Mednarodna vesoljska postaja, izstreljena leta 1998, je simbol mednarodne diplomacije in sodelovanja. Vendar pa se je Rusija, potem ko je bila po vojni v Ukrajini večinoma odrezana od Zahoda, odločila za lastno vesoljsko postajo. Čeprav je bil izstop Rusije z ISS načrtovan za leto 2028, je šef Roscosmosa Jurij Borisov poudaril, da mora Rusija ukrepati hitro, da ne bi zaostajala pri raziskovanju vesolja. Borisov je izjavil, da se ISS bliža koncu svoje operativne življenjske dobe in bo verjetno razgrajena do leta 2030.

Ustanovitev ruske orbitalne postaje do leta 2024 je ključnega pomena za zagotovitev, da Rusija ohrani svoje zmogljivosti in ostane konkurenčna drugim svetovnim akterjem. ZDA, Evropska unija, Kanada in Japonska so se lotile skupnega projekta razvoja nove vesoljske postaje. V orbiti je tudi kitajska vesoljska postaja Tiangong, medtem ko se zasebna podjetja zaradi vse nižjih stroškov vesoljskih potovanj vse bolj zanimajo za gradnjo lastnih postaj.

Poleg nove vesoljske postaje je Putin ponovno potrdil zavezanost Rusije njenemu programu pristanka na Luni. Kljub neuspehu misije Luna-25 v začetku tega leta je Putin poudaril, da so napake del raziskovanja vesolja in da bodo pridobljene izkušnje uporabili za prihodnje misije. Luna-25, ki je želela raziskati Lunin južni tečaj za znake morebitne človeške baze, je strmoglavila pred pristankom, vendar je Indiji kmalu zatem uspelo doseči pristanek na Luni.

S svojimi ambicioznimi načrti za novo vesoljsko postajo in nadaljnjimi prizadevanji za raziskovanje Lune je Rusija odločena ohraniti svoj položaj glavnega akterja na področju raziskovanja vesolja.

Pogosta vprašanja:

1. Zakaj Rusija gradi lastno vesoljsko postajo?

Rusija je napovedala odhod z Mednarodne vesoljske postaje (ISS), ker je po vojni v Ukrajini v veliki meri odrezana od Zahoda. Država vidi potrebo po polnopravni postaji, da bi nadaljevala svoja prizadevanja za raziskovanje vesolja, ko bo virov ISS zmanjkalo.

2. Kdaj bo izstreljena nova ruska vesoljska postaja?

Rusija načrtuje, da bo leta 2027 izstrelila svojo novo vesoljsko postajo, prvi segment pa bo postavljen v orbito. Hitra izgradnja postaje je ključnega pomena, da ne zaostanete za svojimi svetovnimi tekmeci.

3. Katere druge vesoljske postaje so trenutno v orbiti?

Poleg načrtovane ruske vesoljske postaje obstaja tudi kitajska vesoljska postaja Tiangong. Tudi zasebna podjetja se zanimajo za gradnjo lastnih postaj, saj stroški vesoljskih potovanj še naprej upadajo.

4. Kakšno je rusko stališče do raziskovanja Lune?

Kljub neuspehu njene misije Luna-25 v začetku tega leta Rusija ostaja zavezana svojemu programu pristanka na Luni. Predsednik Putin je poudaril, da so napake del raziskovanja vesolja, pridobljene izkušnje pa bodo uporabljene v prihodnjih misijah.