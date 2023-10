Nova ruska orbitalna postaja naj bi začela obratovati do leta 2027

Predsednik Vladimir Putin je v četrtek napovedal, da bo nova ruska orbitalna postaja, namenjena pospeševanju raziskovanja vesolja onkraj Mednarodne vesoljske postaje (ISS), začela delovati do leta 2027. Putin je kljub neuspehu, s katerim se sooča prva ruska misija na luno po 47 letih, izrazil zavezanost nadaljevanju luninega programa države.

Putin je poudaril potrebo po celoviti postaji, ki zajema več kot le en segment. Izjavil je: "Ker zmanjkuje virov Mednarodne vesoljske postaje, ne potrebujemo le enega segmenta, ampak celotno postajo, ki jo je treba dati v uporabo." Predsednik je poudaril pomen pravočasnega razvoja, da bi preprečili zaostajanje v zmogljivostih vesoljskih poletov s posadko.

Po besedah ​​Jurija Borisova, vodje ruske vesoljske agencije, je za ohranitev ruskih zmogljivosti vesoljskih poletov s posadko po letu 2030 potrebna vzpostavitev ruske orbitalne postaje. Borisov je pojasnil: »Če leta 2024 ne začnemo obsežnega dela na ustvarjanju ruske orbitalne postaje, je zelo verjetno, da bomo zaradi časovne vrzeli izgubili naše zmogljivosti. Mislim, da ISS ne bo več tam in ruska postaja ne bo pripravljena.«

Putin je priznal tehnične napake, ki so vodile do ponesrečenega pristanka plovila Luna-25 na južnem polu Lune avgusta. Kljub neuspehu je pomiril javnost, da se bo lunarni program nadaljeval, in zatrdil: »Napake so napake. To je sramota za vse nas. To je raziskovanje vesolja in to vsi razumejo. To so izkušnje, ki jih lahko uporabimo v prihodnje.”

Cilj razvoja nove ruske orbitalne postaje je vključiti najnovejši napredek v znanosti in tehnologiji ter zagotoviti, da ima potencial za soočanje s prihodnjimi izzivi. Medtem ko je prvotna časovnica predvidevala naslednjo izstrelitev na Luno leta 2027, je Borisov predlagal možnost, da bi jo prestavili na leto 2026.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšna je časovnica za novo rusko orbitalno postajo?

O: Predsednik Putin je napovedal, da naj bi prvi segment ruske orbitalne postaje začel delovati do leta 2027.

V: Ali je Rusija kljub nedavnim neuspehom zavezana svojemu lunarnemu programu?

O: Da, predsednik Putin je potrdil zavezo Rusije, da nadaljuje z luninim programom.

V: Zakaj je potrebno ustvariti rusko orbitalno postajo?

O: Za ohranjanje ruskih zmogljivosti v vesoljskih poletih s posadko je potreben razvoj ruske orbitalne postaje, saj naj bi viri Mednarodne vesoljske postaje zmanjkali do leta 2030.

V: Kaj bo nova ruska orbitalna postaja upoštevala med razvojem?

O: Cilj postaje je upoštevati napredne dosežke v znanosti in tehnologiji ter biti pripravljen na reševanje prihodnjih nalog.

V: Ali se bo lunarni program nadaljeval po nedavnem ponesrečenem pristanku?

O: Da, predsednik Putin je zagotovil, da se bo lunarni program kljub neuspehom nadaljeval.