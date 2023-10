Končna evolucija masivne zvezde razkrita z opazovanjem supernove

By

Raziskovalna skupina, ki jo vodita dr. ZHANG Jujia z observatorijev Yunnan Kitajske akademije znanosti in prof. WANG Xiaofeng z univerze Tsinghua, je naredila preboj v razumevanju končnih stopenj masivnih zvezd z opazovanjem supernove SN 2023ixf v bližnji galaksija Messier 101.

Supernove tipa II so najpogostejša vrsta zvezdnih eksplozij v vesolju, vendar je bilo težko določiti procese, ki vodijo do njihovega kolapsa jedra. S preučevanjem eksplozije SN 2023ixf, ki se zgodi enkrat v življenju, je ekipa odkrila bistvene informacije o mehanizmih izgube mase, vključenih v evolucijo teh ogromnih, z vodikom bogatih prazvezdnikov.

Eden od pomembnih vidikov njihovih ugotovitev je ocena mase, ki je bila prisilno izvržena iz zvezde ob koncu njene življenjske dobe. To osvetljuje končni razvoj zvezde in zagotavlja dragocene podatke za razumevanje celotnega procesa.

Ekipa je uporabila bliskovite spektre, ki so prvi svetlobni signali eksplozij supernove, ki jih povzroča ionizacija okrogzvezdnega materiala (CSM)/zvezdnega vetra. Z zajemom teh spektrov so lahko vzpostavili povezavo med eksplozijami supernov tipa II in poznim razvojem masivnih zvezd.

Nedavna eksplozija SN 2023ixf je bila edinstvena priložnost za preučevanje tega trajnega problema. Z zbiranjem spektrov bliskov z visoko kadenco v 1–5 dneh po eksploziji so raziskovalci lahko strogo omejili parametre okrogzvezdnega materiala, ki obdaja supernovo.

Na podlagi njihovih opazovanj je prednik SN 2023ixf verjetno imel stopnjo izgube mase 6 x 10-4 M leto-1 v zadnjih 2-3 letih pred eksplozijo. Našli so tudi dokaze o kompaktni lupini CSM, oblikovani iz okoliškega materiala, ki se giblje s hitrostjo 55 km s-1, v polmeru manj kot 7 x 1014 cm od prednika.

Na podlagi podatkov, zbranih pred približno 20 leti, je bilo domnevano, da je prednik SN 2023ixf morda prešel iz rdeče superorjakinje v kratkotrajno rumeno hipergiantko tik pred eksplozijo. Visoka stopnja izgube mase in relativno visoka hitrost vetra podpirata to hipotezo.

Pričakuje se, da bo trenutno opazovanje in raziskovanje SN 2023ixf mejnik v zgodovini supernov tipa II in bo prispevalo k razkritju usode masivnih zvezd v masnem območju od 10 do 20 sončnih mas.

Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang idr. "Okrozvezdni material, ki ga je ogromna zvezda nasilno izvrgla tik pred svojo smrtjo." Znanstveni bilten.