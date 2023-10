Pripravite se na meteorski dež Orionidov

Amaterski astronomi v Ontariu nestrpno pričakujejo vrhunec meteorskega roja Orionidov ta konec tedna. Z do 20 meteorji na uro, vključno s svetlimi ognjenimi kroglami, bo to spektakularen dogodek. Meteorski dež povzročajo zrna prahu s kometa Halley in je viden vsako leto oktobra in novembra. Vendar pa naj bi letos dosegel svoj vrhunec v nočnih urah z 21. na 22. oktober.

Če želite ujeti meteorski dež, je priporočljivo, da začnete z ogledom v soboto okoli 10, ko se ozvezdje Orion razmakne z vzhodnega obzorja. Luna lahko ovira vidljivost, a če ste pripravljeni ostati pozno, počakajte, da luna zaide okoli 30 v nedeljo zjutraj, kar bo zagotovilo boljše pogoje za gledanje.

Čeprav meteorski roj Orionidov velja za povprečnega, še vedno obljublja osupljive slike. Gary Boyle, znan tudi kot dvorišni astronom, nakazuje, da bi lahko obstajalo nekaj svetlih ognjenih krogel, ki so lahko zelo spektakularne, tudi če je luna na nebu.

Za tiste, ki jih zanima zajemanje slik meteorskega dežja, je nujno najti temno lokacijo stran od mestnih luči. Če fotoaparat DSLR postavite na stojalo s kablom za sprostitev in uporabite 20- do 30-sekundno osvetlitev, boste povečali možnosti, da nekaj ujamete v svojem vidnem polju.

Poleg meteorskega dežja bodo zvezdniki imeli priložnost videti tudi planete Saturn, Jupiter in Venero ter zimsko Rimsko cesto. Uporaba aplikacije Sky Guide za opazovanje zvezd za iPhone lahko pomaga potrditi, kaj vidite.

Če uživate v hladnejšem vremenu, je meteorski dež Geminidov še en dogodek, ki se ga veselite. Izžareva iz ozvezdja Dvojčkov in bo dosegla vrhunec zvečer od 14. decembra do 15. decembra. Pričakuje se, da bo meteorski dež Geminidov celo boljši od Orionidov, s počasnejšimi meteorji, ki imajo večjo možnost, da proizvedejo svetle ognjene krogle.

Za več virov in informacij o astronomiji obiščite spletno mesto Garyja Boyla, wondersofastronomy.com. Boyle, prebivalec South Mountaina v Ontariu, trenutno vodi kampanjo množičnega financiranja za nov observatorij.

