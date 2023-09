Edinstvena vloga izvornih celic vretenc pri tumorskih metastazah v hrbtenici

Raziskovalci pri Weill Cornell Medicine so odkrili, da vretenčne kosti, ki sestavljajo hrbtenico, izhajajo iz posebne vrste izvornih celic, ki spodbujajo tumorske metastaze. Z uporabo kosti podobnih "organoidov", ustvarjenih iz izvornih celic vretenc, so raziskovalci identificirali beljakovino, imenovano MFGE8, ki igra pomembno vlogo pri nagnjenosti tumorjev k širjenju na hrbtenico in ne na druge kosti. Ta ugotovitev osvetljuje motnje hrbtenice in pomaga razložiti, zakaj trdni tumorji pogosto metastazirajo v hrbtenico.

Skeletne matične celice, iz katerih nastanejo kosti in hrustanec, so bile izolirane iz miši na podlagi površinskih proteinskih markerjev. Analiza genske aktivnosti je pokazala, da so skeletne izvorne celice iz različnih kosti pokazale različne vzorce izražanja genov. Raziskovalci so nato identificirali specifičen nabor markerjev za izvorne celice vretenc in z nadaljnjimi poskusi potrdili njihovo vlogo pri tvorbi hrbtenične kosti.

Prejšnje teorije so nakazovale, da je prednost tumorjev do metastaziranja v hrbtenico, znana kot "spinalni tropizem", povezana z vzorci pretoka krvi. Vendar pa so raziskovalci našli dokaze, da so za ta pojav lahko odgovorne vretenčne izvorne celice. Začetno sejanje metastatskih tumorskih celic se je pretežno pojavilo na območjih, kjer se nahajajo vretenčne matične celice in njihove potomske celice.

Ekipa je ugotovila, da je odstranitev izvornih celic vretenc odpravila razliko v stopnjah metastaz med hrbtenico in dolgimi kostmi. Nadalje so odkrili, da MFGE8, protein, ki ga v večjih količinah izločajo matične celice vretenc v primerjavi z izvornimi celicami dolgih kosti, pomembno prispeva k spinalnemu tropizmu. Da bi potrdili te ugotovitve pri ljudeh, so raziskovalci sodelovali z raziskovalci v bolnišnici za specialno kirurgijo, da bi identificirali človeške dvojnike izvornih celic mišjih vretenc.

Raziskovalci so zdaj osredotočeni na iskanje načinov za blokiranje MFGE8 za zmanjšanje tveganja spinalnih metastaz pri bolnikih z rakom. Poleg tega je cilj njihove študije o edinstvenih lastnostih izvornih celic vretenc zagotoviti vpogled v motnje hrbtenice.

Vir: Nature, Weill Cornell Medicine, Bolnišnica za posebno kirurgijo