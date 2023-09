Nasina misija VERITAS se pripravlja na raziskovanje Venere iz orbite

NASA-ina misija VERITAS (Venerina emisivnost, radijska znanost, InSAR, topografija in spektroskopija) naj bi se začela čez desetletje, da bi iz orbite pregledala površje Venere. Znanstveniki verjamejo, da lahko preučevanje Venerinega površja zagotovi dragocene vpoglede v bivalnost in razvoj kamnitih planetov. Za pripravo na to misijo je mednarodna znanstvena ekipa VERITAS nedavno izvedla dvotedensko kampanjo na Islandiji, pri čemer je uporabila vulkanske pokrajine kot Venerino analogijo.

Islandija je bila izbrana kot nadomestna Venera zaradi njenih geoloških podobnosti. Tako na Islandiji kot na Veneri sta vulkanski dejavnosti in preučevanje vulkanskega terena na Islandiji lahko ekipi VERITAS pomaga razumeti, kaj bo radar vesoljskega plovila opazoval na Veneri. Med kampanjo je ekipa preučevala vulkanske usedline, polja lave in aktivne vulkanske regije na Islandiji, ki spominjajo na površino Venere. Zbrali so vzorce kamnin in izvedli meritve, da bi preučili površinsko hrapavost in druge lastnosti kamnin.

Za pridobitev zračnih radarskih slik preučevanih lokacij so bili poleti pod vodstvom nemškega vesoljskega centra (DLR) izvedeni nad islandsko pokrajino. Radarski podatki, zbrani iz zraka, bodo primerjani z zemeljskimi meritvami, ki jih bo opravila znanstvena ekipa VERITAS. Ta primerjava bo znanstvenikom pomagala bolje razumeti radarska opazovanja, ki jih bo opravilo vesoljsko plovilo v orbiti okoli Venere.

Misija VERITAS bo uporabila radar s sintetično aperturo in spektrometer bližnjega infrardečega spektra za ustvarjanje 3D globalnih zemljevidov Venere in razlikovanje med različnimi vrstami kamnin na njeni površini. S preučevanjem Venerinega površja iz orbite znanstveniki upajo, da bodo odkrili namige o notranjosti planeta in pridobili vpogled v razvoj kamnitih planetov, kot je Zemlja.

Viri:

