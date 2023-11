NASA-ina misija TESS s statističnimi orodji potrjuje nove superzemeljske eksoplanete

Nasin satelit za raziskovanje tranzitnih eksoplanetov (TESS) nadaljuje z izjemnimi odkritji v svojem prizadevanju za odkrivanje eksoplanetov, ki krožijo okoli svetlih zvezd. Do danes je TESS identificiral približno 400 tranzitnih eksoplanetov, dodatnih 6000 kandidatov pa čaka na potrditev. V nedavnem projektu, imenovanem Validacija tranzitnih eksoplanetov z uporabo statističnih orodij (VaTEST), so raziskovalci uspešno validirali osem potencialnih super-Zemelj s kombinacijo podatkov zemeljskega teleskopa, slik visoke ločljivosti in orodij za statistično validacijo.

Preverjeni eksoplaneti, označeni kot TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b in TOI-5799b, imajo velikost od 1.42 zemeljskega polmera do 1.83 zemeljskega polmera. Ta odkritja prispevajo k našemu razumevanju raznolikosti in značilnosti eksoplanetov zunaj našega sončnega sistema.

Poleg validacije so raziskovalci preučevali tudi sintetične transmisijske spektre teh eksoplanetov z uporabo pasovnega prehoda vesoljskega teleskopa Hubble (HST) in vesoljskega teleskopa Jamesa Webba (JWST). Z uporabo orodij PLATON in PandExo so lahko pridobili vpogled v atmosferske sestave teh superzemelj. Predvsem šest potrjenih eksoplanetov spada v regijo "ključnih planetov", zaradi česar so še posebej zanimivi za nadaljnje študije.

Ko še naprej raziskujemo vesolje in odkrivamo več eksoplanetov, postaja razumevanje evolucijskih stopenj med Zemljo in Neptunom vse bolj pomembno. Te na novo potrjene super-Zemlje zagotavljajo dragocene podatke za preučevanje prehoda iz manjših kamnitih planetov v večje plinaste velikane.

Naslednji korak pri preučevanju teh eksoplanetov je pridobitev meritev mase radialne hitrosti, kar bo še izboljšalo naše znanje o njihovi sestavi in ​​značilnostih. Skupna prizadevanja NASA-ine misije TESS, orodij za statistično validacijo, kot je TRICERATOPS, in naprednih astronomskih instrumentov omogočajo pomemben napredek pri raziskovanju eksoplanetov in našem razumevanju širšega vesolja.

