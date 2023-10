Varda Space Industries bo naslednje vesoljsko plovilo pristalo v Avstraliji, saj odobritev ZDA še ni na voljo

By

Zagonsko podjetje za vesoljsko proizvodnjo Varda Space Industries je napovedalo, da bo svoje naslednje vesoljsko plovilo pristalo v Avstraliji, saj še naprej sodeluje z ameriškimi regulatorji, da bi pridobilo odobritev za ponovni vstop svoje prve misije v Utah. Podjetje se je nedavno soočilo z zavrnitvijo, ko je zaprosilo za pristanek svojega vesoljskega plovila v puščavi Utah zaradi težav pri usklajevanju v okviru novega okvira za ponovni vstop, imenovanega del 450. Izvršni direktor Varde Delian Asparouhov je pojasnil, da zavrnitev ni bila posledica varnostnih pomislekov, temveč izzivov pri usklajevanju z več stranmi .

Kljub načrtom za pristanek v Avstraliji Varda še vedno potrebuje dovoljenje FAA za ponovni vstop, tudi če vesoljsko plovilo ne vstopi ponovno na ameriških tleh. Asparouhov je pojasnil, da izbira obsega temelji na različni razpoložljivosti, virih in zmogljivostih. Podjetje načrtuje, da bo imelo najmanj 3-4 dosege na spletu in želi do leta 2026 doseči kadenco ponovnega vstopa enkrat na mesec.

Regulativna obremenitev je bila velika skrb v vesoljski industriji, kot je bilo poudarjeno v pričanju treh velikih vesoljskih podjetij pred kongresom. Ta podjetja so soglasno zahtevala več sredstev za FAA za obvladovanje naraščajoče delovne obremenitve licenc in poudarila pomen racionalizacije predpisov za ohranitev ameriške konkurenčnosti na svetovnem prizorišču.

Asparouhov je poudaril potrebo po zaposlovanju in odzivnosti v Uradu FAA za komercialni vesoljski promet, pri čemer je priznal eksponentno rast vesoljske dejavnosti v zadnjih devetih letih. Poudaril je, da racionalizacija ne bi smela ogroziti varnosti ali predpisov, ampak bi morala zagotoviti dovolj osebja za izvajanje potrebnih tehničnih analiz in usklajevanja.

