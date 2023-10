Zagonsko podjetje za proizvodnjo v vesolju Varda Space Industries bo naslednje vesoljsko plovilo pristalo v Avstraliji

Zagonsko podjetje za vesoljsko proizvodnjo Varda Space Industries je napovedalo, da bo njegovo naslednje vesoljsko plovilo pristalo v Avstraliji. To se zgodi, ko podjetje še naprej sodeluje z ameriškimi regulatorji, da bi pridobilo odobritev za ponovni vstop svoje prve misije v Utah. Ameriške letalske sile in zvezna uprava za letalstvo sta pred kratkim zavrnila Vardino prošnjo za pristanek svojega vesoljskega plovila v puščavi Utah zaradi težav s koordinacijo v okviru okvira za ponovni vstop, imenovanega del 450.

Soustanovitelj Varde Delian Asparouhov je pojasnil, da odločitev ni bila povezana z varnostjo, dizajnom ali analizami vozila, temveč z usklajevanjem med tremi vpletenimi stranmi. Vendar pa je podjetje še vedno prepričano, da izpolnjuje vse regulativne zahteve, in si prizadeva uskladiti nov nabor ciljnih datumov za ponovni vstop.

Medtem ko Varda nadaljuje sodelovanje z ameriškimi regulatorji, je sklenila dogovor z avstralskim podjetjem Southern Launch za svojo naslednjo kapsulo, ki bo pristala na testnem poligonu Koonibba leta 2024. Asparouhov je pojasnil, da selitev v Avstralijo ni posledica težav z zakonodajo v Združenih državah. Države, temveč razpoložljivost in vire, ki jih ponujajo različni obsegi.

Varda v prihodnosti načrtuje, da bo imela na spletu vsaj tri do štiri poligone in želi doseči kadenco ponovnega vstopa enkrat na mesec do leta 2026. Podjetje se je usklajevalo z drugimi poligoni, kot je zahtevalo Utah Test and Training Range, s čimer je dokazalo svoje predanost partnerstvu z več serijami za večjo prilagodljivost.

Vesoljska industrija se trenutno sooča z regulativnimi izzivi, pri čemer tri velika vesoljska podjetja pričajo pred kongresom, da zahtevajo dodatna sredstva za FAA. Ta podjetja so tudi poudarila potrebo po poenostavljeni ureditvi za povečanje ameriške konkurenčnosti.

Asparouhov je ponovil te občutke in poudaril eksponentno rast dejavnosti izstrelitev v vesolje v zadnjih devetih letih. Predlagal je, da bi se morali osredotočiti na povečanje osebja in odzivnosti v Uradu FAA za komercialni vesoljski promet za obvladovanje naraščajoče delovne obremenitve, namesto na izvajanje večjih sprememb politike.

