Varda Space Industries zagotavlja pristajalno mesto v Avstraliji za prihodnje vesoljske misije

By

Varda Space Industries, zagonsko podjetje s sedežem v Kaliforniji, ki se osredotoča na farmacevtske raziskave in proizvodnjo v vesolju, je doseglo dogovor s podjetjem Southern Launch, zasebnim operaterjem poligona v Avstraliji, za prihodnja pristanka vesoljskih plovil. To se je zgodilo potem, ko je ameriška vlada zavrnila odobritev ponovnega vstopa prve eksperimentalne misije Varda, ki je nosila farmacevtske izdelke, proizvedene v orbiti. Zvezna uprava za letalstvo (FAA) in ameriške zračne sile niso dovolile pristanka vesoljskega plovila Varda na vojaškem testnem poligonu v Utahu zaradi varnostnih razlogov.

Varda načrtuje izvajanje rednih misij v nizkozemeljsko orbito, da bi olajšal farmacevtske raziskovalne poskuse in proizvodnjo zdravil v mikrogravitaciji. Podjetje je zagotovilo financiranje tveganega kapitala in začenja prvo serijo štirih testnih misij za razvoj potrebnih tehnologij. Med temi misijami je Varda v svojem vesoljskem plovilu uspešno vzgojila kristale ritonavirja, zdravila za HIV.

Da bi olajšal prihodnje misije, je Varda dal prednost iskanju več pristajališč. Dogovor z družbo Southern Launch omogoča Vardini drugi misiji, načrtovani za sredino leta 2024, ponoven vstop in pristanek na oddaljenem testnem poligonu Koonibba v Avstraliji. Vendar pa Varda poudarja, da še vedno namerava redno vstopati v ZDA.

Delian Asparouhov, predsednik in soustanovitelj Varde, poudarja pomen možnosti za ponovni vstop, podobno kot podjetja za izstrelitev uporabljajo različne izstrelitvene ploščadi in vesoljska pristanišča. Testno območje Koonibba, ki se nahaja v Južni Avstraliji, zagotavlja namensko območje za komercialni ponovni vstop v vesolje. Southern Launch, ki upravlja testni poligon, je v zadnjih letih gostil več suborbitalnih izstrelitev raket.

Za izvajanje prihodnjih vesoljskih misij in operacij ponovnega vstopa v Avstralijo bo Varda morala pridobiti komercialno licenco za ponovni vstop od FAA. Asparouhov predvideva, da bo pridobitev odobritve FAA in avstralskih regulatorjev za ponovni vstop na testno poligon Koonibba lažja v primerjavi s prejšnjo vlogo za vojaško testno poligon Utah.

Viri:

– [Izvorni članek](vstavite URL)