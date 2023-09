Uporaba žiroskopa za merjenje variacij Zemljine rotacije

Skupina znanstvenikov je razvila nov način za merjenje variacij v rotaciji Zemlje z uporabo žiroskopa. Raziskovalci s sedežem na nemškem geodetskem observatoriju Wettzell so ustvarili 16 metrov dolgo lasersko votlino, znano kot "G", ki deluje kot obročasti žiroskop. V notranjosti dvojni laserski žarki, ki potujejo v nasprotnih smereh, medsebojno delujejo in ustvarijo interferenčni vzorec. Raziskovalci so ugotovili, da se med vrtenjem Zemlje nihanja njene hitrosti odražajo v interferenčnem vzorcu. Z analizo interferenčnega vzorca so raziskovalci lahko izračunali razdaljo, ki jo prepotuje določena točka na Zemlji v določenem časovnem obdobju.

V svoji študiji, objavljeni v reviji Nature Photonics, so raziskovalci testirali delovanje žiroskopa v štirimesečnem obdobju in lahko izmerili dolžino danega dneva v samo nekaj milisekundah. Ta stopnja natančnosti je veliko večja od prejšnjih metod, ki so se uporabljale za merjenje Zemljine rotacije, in bi jo lahko uporabili za izdelavo natančnejših geofizičnih modelov za globalni transport.

O ugotovitvah ekipe sta razpravljala Caterina Cimminelli in Giuseppe Brunetti v delu News & Views, objavljenem tudi v Nature Photonics. Raziskovalci so predlagali, da bi ta nova metoda merjenja dolžine dneva, skupaj z njenimi različicami, lahko vodila do izboljšanih geofizičnih modelov, ki imajo široko uporabo na področjih, kot sta podnebna znanost in navigacija. Raziskovalci verjamejo, da bi ta pristop lahko zagotovil natančnejše opise dolžine dneva ob upoštevanju različnih dejavnikov, ki vplivajo na rotacijo Zemlje, kot so privlačnost lune, oceanski tokovi in ​​atmosferski pogoji.

Na splošno ta novi pristop, ki temelji na žiroskopu, obeta napredek pri našem razumevanju rotacije Zemlje in njenih učinkov na različne geofizikalne pojave.

Viri:

