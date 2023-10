Vpliv nevtralnega vodika na uhajanje fotonov Lyman-Alpha v galaksijah reionizacijske epohe

Astronomi še vedno niso prepričani o procesu in času reionizacije, ko se vodik v vesolju ponovno ionizira, potem ko je približno 200 milijonov let obstajal kot nevtralni atom. Reionizacijo poganjajo fotoni Lyman-kontinuuma (LyC), ki imajo energijo, da iz atomov vodika izbijejo elektrone. Vprašanje je, od kod prihajajo ti fotoni LyC? Številni astronomi verjamejo, da so zgodnje galaksije igrale vlogo pri reionizaciji vesolja.

V obdobju reionizacije so bile galaksije, ki so oddajale sevanje Lyman-Alpha (Lyα), ki se sprosti, ko vodikovi atomi preidejo iz svojega prvega vzbujenega stanja v osnovno stanje. Vendar vsem fotonom Lyα ni uspelo pobegniti iz teh galaksij. Če se foton Lyα razprši na rob galaksije, lahko uide in ga zaznajo. Če noben foton Lyα ne more pobegniti, to nakazuje, da tudi fotoni LyC ne morejo pobegniti in da galaksija ni prispevala k reionizaciji.

Prisotnost nevtralnega vodika (HI) v teh galaksijah bi lahko ovirala pobeg fotonov Lyα in posledično fotonov LyC. Da bi to raziskali, je bila izvedena študija na vzorcu galaksij, opaženih blizu konca reionizacije, z uporabo emisije Lyα in [CII] (emisija ogljika, ki je absorbiral pravo količino energije, da en elektron uide) za merjenje njihovih rdečih premikov.

Primerjali smo rdeče premike emisije Lyα in [CII] v vsaki galaksiji. Raziskovalci so ugotovili, da je bil odmik hitrosti med dvema vrstama emisij, znan kot odmik hitrosti Lyα, v pozitivni korelaciji s plinsko maso HI v galaksijah iz obdobja reionizacije. To nakazuje, da na pobeg Lyα v teh galaksijah vpliva celotna vsebnost plina HI in ne lokalne regije.

Ugotovitve kažejo, da vse večja količina plina HI otežuje pobeg fotonov Lyα, kar ovira tudi pobeg ionizirajočih fotonov LyC. To nakazuje, da lahko preučevanje celotne vsebnosti HI v galaksijah zagotovi vpogled v proces reionizacije vesolja.

Pričakuje se, da bodo prihodnja opazovanja vesoljskega teleskopa Jamesa Webba (JWST) zagotovila kakovostnejše podatke o starih galaksijah iz obdobja reionizacije, kar bo omogočilo boljše razumevanje tega pomembnega obdobja v zgodovini vesolja.

Viri: Lauren Elicker, Univerza v Cincinnatiju