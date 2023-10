Novi senzorji za sledenje zvezdam omogočajo zaznavanje satelitskih odpadkov

By

Senzorji za sledenje zvezdam se razvijajo, da bi satelitom pomagali odkriti nevarne orbitalne odpadke, ki jih s tal ni mogoče videti. Sledilniki zvezd uporabljajo znani položaj zvezd, da ohranjajo satelite pravilno usmerjene. Arcsec, belgijski specialist za komponente vesoljskih plovil, sodeluje s portugalskim podjetjem za upravljanje vesoljskega prometa NeuraSpace pri razvoju sledilnika zvezd za odkrivanje odpadkov, ki naj bi ga v vesolju predstavili do leta 2025. Z združevanjem senzorjev Arcsec z obstoječimi podatki NeuraSpace iz javnih virov in zemeljskega teleskopa partnerstva, bo portugalski podvig lahko sledil veliko manjšim orbitalnim odpadkom. Medtem je Redwire s sedežem v Jacksonvillu na Floridi razvil sledilnik zvezd, ki lahko zazna razbitine in naj bi bil v orbiti v naslednjih šestih mesecih. Tudi drugi proizvajalci raziskujejo razvoj sledilcev zvezd za odkrivanje razbitin.

Ena od aplikacij sledilcev zvezd pri odkrivanju razbitin je slikanje nesodelujočih objektov v neposredni bližini vesoljskega plovila. True Anomaly, izdelovalec satelitov s sedežem v Denverju, načrtuje uporabo sledilcev zvezd Redwire SpectraTRAC in kamer za vesoljska plovila, namenjena temu namenu. Luis Gomes, izvršni direktor specialista za male satelite AAC Clyde Space, pojasnjuje, da sledilci zvezd že lahko zaznajo nenebesne objekte, vendar se ti podatki običajno ne upoštevajo zaradi ohranjanja vgrajene računalniške moči.

Arcsec raziskuje tudi načine za naknadno opremljanje zvezdnih sledilcev, ki so že v orbiti, da bi odkrili odpadke. Podjetje je doslej dobavilo 50 sledilnikov zvezd, večinoma komercialnim cubesatom v nizki Zemljini orbiti. Prepričevanje strank sledilnika zvezd, da sledijo tudi odpadkom, bi pomenilo nekaj dodatnih stroškov, vendar bi lahko izboljšalo podobo blagovne znamke operaterjev. Partnerstvo med Arcsec in NeuraSpace daje spodbudo za uporabnike sledilcev zvezd, da postanejo psi čuvaji odpadkov, saj bi stranke prejele boljše storitve in vpoglede iz platforme za upravljanje vesoljskega prometa.

