Avstralija razvija diagnostično orodje za odkrivanje virusa Monkeypox, ki temelji na CRISPR

Raziskovalci v Avstraliji so razvili revolucionarno diagnostično orodje MPXV-CRISPR za odkrivanje virusa opičjih koz (MPXV). To orodje, prvo te vrste v Avstraliji, uporablja tehnologijo CRISPR za odkrivanje virusa z izjemno natančnostjo in hitrostjo. Raziskava, ki sta jo skupaj vodila Inštitut za okužbe in imunost Peter Doherty ter Inštitut za medicinske raziskave Walter in Eliza Hall, je bila objavljena v The Lancet Microbe.

Čeprav je tehnologija CRISPR najbolj znana po svojih zmožnostih urejanja genoma, se je pred kratkim izkazala kot močno orodje za diagnostične namene. MPXV-CRISPR je zasnovan za ciljanje na specifične genetske sekvence, ki jih najdemo samo v virusu MPXV. Dr. Soo Jen Low z Univerze v Melbournu, eden od soavtorjev študije, je pojasnil, da diagnostična orodja, ki temeljijo na CRISPR, delujejo kot super natančni detektivi, ki hitro identificirajo genetski material, povezan s specifičnimi patogeni.

Orodje MPXV-CRISPR je programirano za prepoznavanje virusa z inženirskimi "vodniki", ki temeljijo na bazi podatkov 523 genomov MPXV. Ko je v kliničnem vzorcu prisotna virusna DNK, se sistem CRISPR usmeri do tarče in odda signal, ki označuje prisotnost virusa. Stopnje občutljivosti in natančnosti te metode testiranja so primerljive z metodami PCR z zlatim standardom, vendar s prednostjo zagotavljanja rezultatov v delčku časa.

Ena od prelomnih lastnosti MPXV-CRISPR je hitrost, s katero lahko zagotovi diagnozo. Tradicionalna diagnostika opičjih koz se pogosto zanaša na centralizirane laboratorijske nastavitve, kar lahko povzroči večdnevne zamude, preden so rezultati testa na voljo. Nasprotno pa lahko MPXV-CRISPR odkrije virus v samo 45 minutah, kar omogoča hitro odkrivanje na kraju samem.

Raziskovalna skupina zdaj dela na prilagajanju MPXV-CRISPR v prenosno napravo, ki jo je mogoče uporabiti na točkah oskrbe po vsej državi. To bi omogočilo hitrejšo in bolj dostopno diagnozo, zlasti na oddaljenih območjih ali krajih z omejenimi viri. Ekipa želi revolucionirati obvladovanje opičjih koz, izboljšati rezultate pri bolnikih in povečati odziv javnega zdravja na prihodnje izbruhe.

Raziskovalno sodelovanje je vključevalo Peter Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Center za spolno zdravje v Melbournu in Univerzo Monash.

