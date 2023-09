Predstavljamo MPXV-CRISPR: revolucionarno diagnostično orodje za virus Monkeypox

Skupina znanstvenikov iz Peter Doherty Institute for Infection and Imunity in Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research je razvila revolucionarno diagnostično orodje, imenovano MPXV-CRISPR. To orodje, objavljeno v The Lancet Microbe, uporablja tehnologijo CRISPR za hitro in natančno odkrivanje virusa opičjih koz (MPXV) v kliničnih vzorcih ter presega obstoječe diagnostične metode. Posebej cilja na genetska zaporedja, edinstvena za MPXV, zaradi česar je prva tovrstna diagnostična metoda v Avstraliji, ki temelji na CRISPR.

Tehnologija CRISPR, znana po svojih zmožnostih urejanja genoma, se zdaj uporablja za diagnostične namene. Dr. Soo Jen Low, raziskovalka na Inštitutu Doherty in soprva avtorica študije, opisuje diagnostiko, ki temelji na CRISPR, kot natančne detektive, ki identificirajo specifične namige, povezane s prisotnostjo patogenov. V primeru MPXV-CRISPR je "programiran" za prepoznavanje virusa z inženirskimi vodniki, ki se vežejo na določene dele virusne DNK.

Ko je virusna DNK odkrita v kliničnem vzorcu, se sistem CRISPR usmeri do tarče in odda signal, ki označuje prisotnost virusa. Ta diagnostična metoda doseže primerljivo občutljivost in natančnost kot metode zlatega standarda PCR, vendar v delčku časa.

Ena od prelomnih lastnosti MPXV-CRISPR je njegova hitrost pri postavljanju diagnoze. Trenutna diagnostika opičjih koz pogosto traja nekaj dni, da zagotovi rezultate, medtem ko lahko MPXV-CRISPR odkrije virus v samo 45 minutah. Ekipa trenutno dela na prilagajanju te tehnologije v prenosno napravo, ki se lahko uporablja za odkrivanje virusa opičjih koz na kraju samem v različnih zdravstvenih ustanovah.

Dr. Shivani Pasricha, višji raziskovalec na Inštitutu za medicinske raziskave Walter in Eliza Hall in soavtor študije, poudarja potencialni vpliv MPXV-CRISPR na javno zdravje. Z izboljšanjem dostopa do hitrih in zanesljivih diagnoz, zlasti na območjih z omejenimi viri ali oddaljenih lokacijah, bi lahko ta decentraliziran pristop k testiranju pospešil zdravljenje in izboljšal rezultate pri bolnikih.

Sodelovanje med raziskovalnima ustanovama je vključevalo Inštitut Doherty, Inštitut za medicinske raziskave Walter in Eliza Hall, Center za spolno zdravje v Melbournu in Univerzo Monash.

vir:

– Soo Jen Low et al, Hitro odkrivanje virusa opičjih koz z uporabo testa, posredovanega s CRISPR-Cas12a: študija laboratorijske validacije in vrednotenja, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9