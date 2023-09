Astronomi prvič opazujejo radijske valove supernove tipa Ia

Astronomi so z zaznavanjem radijskih valov, ki jih oddaja supernova tipa Ia, odkrili brez primere. To prelomno opazovanje razkriva nove vpoglede v naravo eksplozij belih pritlikavk in njihovo okolje, bogato s helijem.

Supernove tipa Ia so jedrske eksplozije, ki se zgodijo v belih pritlikavkah. Astronomi jih pogosto uporabljajo za merjenje kozmoloških razdalj in proučevanje širjenja vesolja. Vendar natančen mehanizem za supernove tipa Ia ni popolnoma razumljen. Domneva se, da je eksplozijo sprožilo kopičenje mase iz zvezde spremljevalke, kjer akreirani material sestoji predvsem iz vodika. Predpostavljena pa je bila tudi hipoteza, da lahko bele pritlikavke kopičijo helij iz zvezde spremljevalke, ki je že izgubila zunanjo plast vodika.

Ena od skrivnosti okoli eksplozij belih pritlikavk je obnašanje snovi, odvzete iz spremljevalne zvezde. Ne pade ves material na belo pritlikavko; del tega tvori oblak okolizvezdnega materiala okoli binarnega zvezdnega sistema. Pričakovalo se je, da bodo udarni valovi eksplozije, ki potujejo skozi ta okolizvezdni material, vzbudili atome in povzročili oddajanje močnih radijskih valov. Kljub številnim opazovanjem supernov tipa Ia, ki se pojavljajo v oblaku okolizvezdnega materiala, emisij radijskih valov do zdaj niso zaznali.

Mednarodna skupina raziskovalcev, vključno s člani Univerze v Stockholmu in Nacionalnega astronomskega observatorija Japonske, je opazovala supernovo tipa Ia, ki je eksplodirala leta 2020. Ugotovili so, da je bila ta supernova obdana z okolizvezdnim materialom, sestavljenim predvsem iz helija. Poleg tega so uspešno zaznali radijske valove iz supernove. S primerjavo opažene jakosti radijskih valov s teoretičnimi modeli so raziskovalci ugotovili, da je bela pritlikavka kopičila material s hitrostjo približno 1/1000 mase Sonca na leto. To je prva potrjena supernova tipa Ia, ki jo sproži akrecija mase spremljevalne zvezde z zunanjo plastjo, sestavljeno predvsem iz helija.

Odkritje radijskih valov iz te s helijem bogate supernove tipa Ia naj bi poglobilo naše razumevanje mehanizma eksplozije in pogojev, ki vodijo do supernove tipa Ia. Raziskovalna skupina namerava nadaljevati z iskanjem radijskih emisij iz drugih supernov tipa Ia, da bi pridobila nadaljnji vpogled v razvoj, ki vodi do teh eksplozivnih dogodkov.

