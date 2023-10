Odkrivanje skrivnosti vedenja celic na mehkih substratih: sprememba paradigme v mehanobiologiji

Raziskovalna skupina z Univerze v Turkuju in Turku Bioscience Center je v sodelovanju z Misvik Biology Ltd razvila revolucionarno metodo za proučevanje, kako se rakave celice obnašajo v okoljih mehkih in trdih tkiv. Tradicionalno prepričanje je bilo, da se celice bolj širijo in rastejo na trših površinah. Vendar pa ta študija izpodbija to predpostavko in odpira nove poti za raziskave biologije raka in tkivnega inženirstva.

Ekipa je uporabila računalniško modeliranje in široko paleto rastnih pogojev, da je zelo podrobno primerjala obnašanje celic na mehkih in trdih površinah. Uporabili so avtomatiziran stroj za mikrotisk različnih beljakovinskih mešanic na te površine, posnemanje beljakovin, ki obdajajo celice v telesu in zagotavljajo informacije o tkivnem okolju.

Ugotovitve študije so pokazale, da lahko prava kombinacija beljakovin podpira rast celic na mehkih površinah, kar zagotavlja ključne znake preživetja. To izziva obstoječo paradigmo in ponuja nove možnosti za raziskave v biologiji raka in tkivnem inženirstvu. Raziskovalna skupina verjame, da lahko z uporabo bolj raznolikih beljakovinskih mešanic v celični kulturi ustvarijo bolj fiziološko okolje zunaj telesa, kar omogoča učinkovitejše modeliranje bolnih in zdravih stanj.

Ta raziskava je tudi osvetlila, kako se lahko celice prilepijo, delujejo in učinkovito signalizirajo na mehkih substratih. Prinesel je temeljni premik v našem razumevanju mehanobiologije. Ta spoznanja lahko izboljšajo naše razumevanje napredovanja raka in razvijejo nove strategije za tkivno inženirstvo.

Na splošno je ta študija odkrila pomembno znanje o obnašanju celic na mehkih substratih, spodbijala obstoječa prepričanja in odprla nove poti za prihodnje raziskave biologije raka in tkivnega inženirstva.

