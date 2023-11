Nov genetski preboj ponuja upanje v boju proti anemiji zaradi pomanjkanja železa

Anemija zaradi pomanjkanja železa je globalna zdravstvena težava, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu, zlasti deklet in žensk. Reševanje tega prehranskega primanjkljaja je ključnega pomena, zlasti ker se prehranske preference spreminjajo zaradi skrbi glede podnebnih sprememb. Vendar pa je nedavni genetski preboj ponudil nove priložnosti za boj proti anemiji in povečanje hranilne vrednosti hrane.

Raziskovalci Centra John Innes so uporabili novo razpoložljivo karto genoma graha za identifikacijo genetskega zaporedja, odgovornega za dve mutaciji z visoko vsebnostjo železa v grahu. Z natančno določitvijo teh mutacij bodo morda lahko uporabili strategije za urejanje genov za povečanje vsebnosti železa v številnih pridelkih, kar bi lahko zagotovilo rešitev za vztrajen problem pomanjkanja železa.

Ta preboj je pomemben, saj so osnovna živila, kot so pšenična moka in kosmiči za zajtrk, redno obogatena z železom za preprečevanje anemije. Z uporabo tehnik zaporedja RNK, računalniškega kartiranja in eksperimentov z rastlinami so raziskovalci identificirali specifične mutacije in njihove lokacije na genomu graha. To znanje odpira vrata biofortifikaciji, kar omogoča povečanje hranilne vrednosti različnih poljščin.

Ugotovitve bi lahko pripeljale do razvoja poganjkov graha z 10-krat več železa ali ustvarjanja dodatkov z bolj biološko uporabno obliko železa, kar bi zmanjšalo stranske učinke, povezane s kemično pridobljenimi dodatki. Poleg tega ima lahko ta raziskava daljnosežne posledice, ki presegajo grah, saj so identificirani geni zelo ohranjeni v celotnem rastlinskem kraljestvu. To znanje bi lahko uporabili za biofortificiranje drugih poljščin, kot sta pšenica in ječmen, z uporabo tehnik urejanja genov za izboljšanje njihove hranilne vrednosti.

Pomembno je omeniti, da je odkritje teh mutacij z visoko vsebnostjo železa v grahu dolgoletna skrivnost v znanstveni skupnosti. Zaradi velike velikosti genoma graha so bila prejšnja prizadevanja za iskanje teh mutacij neuspešna. Vendar pa so z dokončanjem celotnega zaporedja genoma graha raziskovalci, kot je profesorica Janneke Balk in njena ekipa v centru John Innes, lahko odklenili to genetsko uganko in naredili pomembne korake pri razumevanju homeostaze železa v rastlinah.

Uspešno vzdrževanje zalog semen graha s strani enote za vire germplazme, ki jo financira BBSRC, je imelo ključno vlogo v tej raziskavi. Te semenske banke in zgodovinske zbirke so ključni viri, ki prispevajo k znanstvenemu napredku in zagotavljajo bistveno gradivo za nadaljnje študije.

Skratka, ta genetski preboj ponuja upanje za prihodnost boja proti anemiji zaradi pomanjkanja železa in izboljšanje splošnega prehranskega zdravja. Z izkoriščanjem moči urejanja genov in drugih sodobnih tehnik žlahtnjenja bomo morda lahko ustvarili pridelke z večjo vsebnostjo železa in se tako neposredno spopadli s trdovratno globalno zdravstveno težavo.

FAQ

Kaj je anemija zaradi pomanjkanja železa?

Anemija zaradi pomanjkanja železa je stanje, ki ga povzroči pomanjkanje železa v telesu, kar povzroči zmanjšanje števila rdečih krvničk, ki so odgovorne za shranjevanje in prenašanje kisika.

Zakaj je obravnava anemije zaradi pomanjkanja železa pomembna?

Anemija zaradi pomanjkanja železa je pomemben svetovni zdravstveni problem, ki prizadene zlasti dekleta in ženske. Z zagotavljanjem ustreznega vnosa železa lahko izboljšamo splošno zdravje in dobro počutje ter hkrati zmanjšamo tveganje za s tem povezane zaplete.

Kako ta genetski preboj pomaga pri boju proti anemiji zaradi pomanjkanja železa?

Genetski preboj omogoča identifikacijo specifičnih mutacij, odgovornih za visoko vsebnost železa v grahu. To znanje lahko pomaga pri strategijah urejanja genov za povečanje vsebnosti železa v različnih pridelkih, kar bi lahko rešilo vprašanje pomanjkanja železa v širši paleti živil.

Kakšne so možne aplikacije te raziskave?

Ta raziskava odpira možnosti za biofortifikacijo, ki vključuje povečanje hranilne vrednosti hrane. Lahko bi razvili poganjke graha z višjo vsebnostjo železa in ustvarili bi lahko več biorazpoložljivih dodatkov železa. Poleg tega bi to znanje lahko uporabili za druge pridelke, kot sta pšenica in ječmen, z uporabo tehnik urejanja genov za izboljšanje vsebnosti železa.