Sprostitev novih poti za razgradnjo beljakovin: okno v terapevtski potencial

Beljakovine so lahko tako koristne kot škodljive za človeško telo. Čeprav igrajo ključno vlogo pri prebavi in ​​obnovi mišic, lahko nekatere beljakovine prispevajo tudi k boleznim, kot sta rak in Alzheimerjeva bolezen. Tradicionalni terapevtski pristopi so vključevali blokiranje aktivnega mesta proteina, da bi preprečili njegovo interakcijo s celicami. Vendar pa so raziskovalci na univerzi Stanford nedavno odkrili novo pot, ki ponuja alternativno metodo za razgradnjo beljakovin.

V prelomni študiji, objavljeni v reviji Science, so se kemiki s Stanforda poglobili v notranje delovanje lizosomov, celičnih "sekalnikov lesa", ki so odgovorni za razgradnjo beljakovin. Z razumevanjem, kako se beljakovine prenašajo v lizosome, so raziskovalci odprli vrata razvoju inovativnih terapevtikov za motnje, povezane s staranjem, avtoimunske bolezni in celo raka, odpornega na zdravljenje.

Študija se je osredotočila na himere za ciljanje na lizosome (LYTAC), ki uporabljajo celični naravni razgradni mehanizem za označevanje in odstranjevanje škodljivih beljakovin. Ti LYTAC-ji lahko identificirajo in ciljajo na beljakovine, prisotne na celični membrani ali v njeni bližini, kar omogoča celovitejšo razgradnjo beljakovin. Medtem ko so LYTAC obetavni, je njihova stopnja uspešnosti različna, osnovni mehanizmi pa niso bili popolnoma razumljeni.

Z genetskim pregledom CRISPR je raziskovalna skupina identificirala nove celične komponente, ki vplivajo na učinkovitost LYTAC. Na primer, odkrili so povezavo med stopnjo nediliranega kullina 3 (CUL3) in učinkovitostjo LYTAC. Višje ravni nediliranega CUL3 so bile povezane s povečano učinkovitostjo LYTAC. To odkritje bi lahko pripeljalo do razvoja testa, ki napoveduje odziv bolnika na terapijo z LYTAC.

Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da lahko beljakovine, ki prenašajo manoza 6-fosfate (M6P), ovirajo LYTAC pri opravljanju njihove funkcije. Ti sladkorji se vežejo na beljakovine, namenjene lizosomski razgradnji, in zasedejo receptorje, s katerimi se morajo vezati LYTAC. Z motnjami biosinteze M6P je bilo na celični površini na voljo več nezasedenih receptorjev, kar je povečalo učinkovitost LYTAC.

Ugotovitve te študije imajo pomembne posledice za odkrivanje zdravil in razvoj terapevtikov, ki izkoriščajo naravne poti razgradnje beljakovin v telesu. Z razumevanjem, kako so beljakovine usmerjene v razgradnjo, lahko raziskovalci oblikujejo učinkovitejše zdravljenje različnih bolezni. Ti vpogledi osvetljujejo prej neraziskano področje biologije in poudarjajo potencial za izkoriščanje celičnih procesov v boju proti škodljivim beljakovinam.

-

FAQ

Kaj so lizosomi?

Lizosomi so celični organeli, odgovorni za razgradnjo beljakovin in drugih celičnih odpadnih snovi.

Kakšen je tradicionalni pristop za ciljanje na beljakovine?

Tradicionalni pristop vključuje blokiranje aktivnega mesta beljakovine, da se prepreči njena interakcija s celicami.

Kaj so LYTAC?

LYTAC ali himere, ki ciljajo na lizosome, so terapevtska sredstva, ki uporabljajo stroje celične razgradnje za označevanje in odstranjevanje škodljivih beljakovin.

Kako delujejo LYTAC?

LYTAC se vežejo na specifične receptorje na celični površini in prenašajo proteine ​​za razgradnjo v lizosomih.

Kaj so manoza 6-fosfati (M6P)?

M6P so molekule sladkorja, ki se vežejo na beljakovine, namenjene razgradnji v lizosomih.

Vir: Znanost (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249