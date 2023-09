Razumevanje bakterijskih motorjev: posledice za učinkovite nanomašine

Raziskovalci z Univerze Nagoya, Univerze Osaka in Inštituta za biološko znanost in tehnologijo Nagahama so prišli do pomembnih odkritij v zvezi s premikanjem bakterij in njihovimi možnimi aplikacijami pri razvoju nanomašinov. Ekipa, ki sta jo vodila zaslužni profesor Michio Homma in profesor Seiji Kojima, je identificirala vlogo molekule FliG v flagelarni plasti ali "motorju" bakterij.

Flagelarni motor pri bakterijah ima rotor in stator. Stator deluje kot motor, medtem ko se rotor vrti na podlagi prenosa vrtenja statorja. Ta mehanizem omogoča bakterijam, da se premikajo naprej ali nazaj. Obroč C, proteinski kompleks, nadzoruje to gibanje. Molekula FliG v obroču C deluje kot sklopka, ki olajša preklapljanje med gibanjem naprej in nazaj.

Raziskovalci so raziskovali mutant G215A molekule FliG, ki povzroča trajno vrtenje motorja v smeri urinega kazalca. S svojo študijo je ekipa odkrila, da so spremembe v strukturi FliG in interakcija vodnih molekul okoli nje odgovorne za gibanje v smeri urinega kazalca. Te spremembe se pojavijo tudi v normalni obliki FliG, ko se vrti v smeri urinega kazalca. Strukturne razlike omogočajo bakterijam, da preklapljajo med gibanjem naprej in nazaj kot odgovor na svoje okolje.

Razumevanje fizikalnih lastnosti proteina FliG je preboj v razumevanju molekularnega mehanizma rotacijskega preklapljanja v motorjih. Ugotovitve utirajo pot razvoju kompaktnih motorjev z večjo učinkovitostjo pretvorbe energije. To znanje je mogoče uporabiti pri oblikovanju umetnih nanomašinov, ki imajo natančen nadzor nad svojim vrtenjem. Ta napredek lahko povzroči revolucijo na različnih področjih, kot sta medicina in načrtovanje umetnega življenja.

Študija, objavljena v iScience, pomeni pomemben korak naprej v našem razumevanju bakterijskih motorjev in njihovih možnih posledic za razvoj učinkovitejših nanomašinov. Odpira nove poti za raziskave na področju nanotehnologije in inženiringa ter ponuja vznemirljive možnosti za prihodnji tehnološki napredek.

vir:

Tatsuro Nishikino idr. Spremembe v hidrofobnem omrežju domene FliGMC inducirajo rotacijsko preklapljanje bičkovega motorja, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Univerza Nagoya]