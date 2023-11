Fundacija Open Space: premoščanje vrzeli v naravoslovnem izobraževanju

V mestu Theni v Tamil Naduju je mladi Surender Ponnalagar odkril strast do astronomije, ki bo oblikovala njegovo prihodnost. Surender, ki je zdaj stalni astronom pri Al Sadeem Astronomy v Abu Dabiju, razmišlja o svojem potovanju in vplivu zgodnje izpostavljenosti znanosti. Navdihnjen, da bi zagotovil enake priložnosti tudi drugim, je Surender s podobno mislečimi posamezniki ustanovil Open Space Foundation (OSF).

Cilj OSF je razširiti znanstveno izobraževanje na vlado in šole, ki jih podpira vlada, zlasti na podeželju, kjer so takšne možnosti omejene. Z leti so dosegli več kot 10,000 študentov v Tamil Naduju, Karnataki in Kerali.

Prilagoditev učnega načrta tako, da ustreza radovednosti in zahtevam učencev, je bila ključna za njihov uspeh. Strokovno znanje Anupama Pradeepana pri razvoju učnih načrtov je imelo ključno vlogo pri ustvarjanju privlačnega in ustreznega materiala za naravoslovno izobraževanje.

Izzivi ekipe niso odvrnili od njene misije. Prilagajanje spreminjajočim se vprašanjem, razvijajoče se izobraževalne pokrajine in uravnoteženje človeških virov so bili stalni učni procesi. Vendar najbolj zanimiva spoznanja pogosto pridejo od študentov samih. Njihova poizvedovanja, ki učitelje včasih pustijo v boju za odgovore, kažejo na njihovo neizmerno radovednost in žejo po znanju.

Eno nepozabno srečanje je bilo med obiskom OSF v šoli v vasi Sukkampatti. Ko so se učenci seznanili s teleskopom, je njihova radovednost prekipela, postavljali so različna vprašanja. Ena pomembna poizvedba je bila, ali lahko jedo med sončnim mrkom, kar je razkrilo kulturne in družbene kontekste, ki so vplivali na njihovo dojemanje. OSF je podal znanstveno razlago in poudaril, da prehranjevanje med sončnim mrkom ne predstavlja nobenega tveganja.

Kulturna prepričanja so vplivala tudi na to, kako so učenci pristopili k nebesnim pojavom. Nekateri otroci so zaradi posebnih kulturnih prepričanj oklevali ali celo zavračali pristop k teleskopu, ko so jim predstavili Saturn. Čudenje in začudenje, ki so ga otroci doživeli, ko so prvič videli luno, pa sta bila resnično očarljiva.

Open Space Foundation se še naprej spopada z izzivi, ki jih vodi njihova zaveza, da naredijo čudeže vesolja dostopne vsem. Njihov edinstven pristop in predanost prilagajanju naravoslovnega izobraževanja potrebam učencev pomenita pomembno razliko pri premoščanju vrzeli v naravoslovnem izobraževanju.

(Vir: Al Arabiya)