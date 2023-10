Nova študija bi lahko zvezde potencialno prerezala na pol z "relativističnimi rezili"

Nova študija, ki so jo izvedli raziskovalci Centra za kozmologijo in fiziko delcev na Univerzi v New Yorku, kaže, da bi lahko zvezde prerezali na pol z "relativističnimi rezili", ki so ultra-močni odtoki plazme, ki jih oblikujejo izjemno močna magnetna polja. Ta rezila, ki cepijo zvezde, bi lahko pojasnila nekatere najsvetlejše eksplozije v vesolju, znane kot izbruhi žarkov gama (GRB).

GRB so izredno močne eksplozije na nebu, vendar se pogosto zgodijo predaleč, da bi jih lahko podrobno opazovali. Te izbruhe naj bi ustvarile črne luknje ali magnetarji, ki so močno namagnetene nevtronske zvezde. Astronomi pa so težko razložili počasno bledenje nekaterih GRB.

V tej novi študiji avtorji predlagajo, da so lahko ti dolgotrajni GRB posledica smrti masivnih zvezd. Ko zvezda umre, se njeno jedro zruši in nastane nevtronska zvezda, obdana s plastmi vodika in helija. S hitrim stiskanjem in vrtenjem lahko ta nevtronska zvezda pridobi izjemno močno magnetno polje in jo spremeni v magnetar.

Kaotično okolje, ki obdaja novorojeni magnetar, povzroči, da se njegova okolica zaradi intenzivnega sevanja in magnetnih polj podivja. Prejšnje raziskave kažejo, da se zaradi tega vzdolž vrtilne osi magnetarja oblikuje curek. Vendar pa so raziskovalci v tej študiji odkrili, da lahko magnetna polja magnetarja povzročijo tudi izbruhe sevanja vzdolž njegovega ekvatorja.

Ti izbruhi sevanja, ki jih oblikujejo centrifugalne sile vrteče se zvezde, tvorijo rezilo, ki se premika skozi zvezdo s skoraj svetlobno hitrostjo. Energija, ki jo nosi to "relativistično rezilo", je večja od energije eksplozije supernove in lahko zvezdo dejansko razpolovi, ko potuje navzven. Rezilo še naprej potuje precejšnjo razdaljo, preden izgubi zagon, kar lahko pojasni počasno bledenje nekaterih GRB.

Med svojim potovanjem rezilo nabere tudi več materiala, kar poveča njegovo uničevalno moč. Poleg tega rezilo povzroča nestabilnosti v sami zvezdi, kar vodi v njeno dokončno smrt.

Medtem ko ta študija služi dokazovanju verodostojnosti relativističnih rezil, ki pojasnjujejo GRB, bodo prihodnje raziskave namenjene analizi, kako se te rezila razvijajo skozi čas, in razumevanju procesa zvezdne smrti, povezanega z njimi. Z identifikacijo ključnih podpisov te vrste eksplozije lahko znanstveniki potrdijo, ali se prej opaženi GRB ujemajo s tem modelom.

Viri: Center za kozmologijo in fiziko delcev na Univerzi v New Yorku, arXiv.org