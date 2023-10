Združenje United Launch Alliance namerava na božični večer izstreliti prvo raketo Vulcan

By

London, 26. oktober 2023 – United Launch Alliance (ULA), priznano skupno podjetje med Boeingom in Lockheed Martinom, je uradno objavilo svoje načrte za začetek otvoritvenega poleta težko pričakovane rakete Vulcan na božični večer, kot poroča CNBC. Tory Bruno, izvršni direktor ULA, je razkril ta razburljiv razvoj med svojim nastopom na vrhu tehnološkega izvršnega sveta CNBC. Začetno obdobje naj bi trajalo od 24. do 26. decembra.

ULA vestno upravlja gradnjo in kvalifikacije zgornje stopnje rakete Vulcan, predvideni datum dokončanja pa je določen za november. Vendar pa bo ULA v primeru kakršnih koli nepričakovanih zamud izstrelitev prestavila na januar, da zagotovi brezhibno in uspešno misijo. Lansiranje Vulcan je v začetku tega leta naletelo na več neuspehov, vključno z eksplozijo motorja med testiranjem, ki ga je izvedel njegov dobavitelj, Blue Origin.

Revolucionarna misija Cert-1 bo prvi podvig za raketo Vulcan in bo vključevala prevoz komercialne lunarne naprave, ki jo je razvil Astrobotic, skupaj s tovorom za Celestis. Ta izjemen tovor bo služil kot spominska služba, ki bo prenašala cenjeni pepel posameznikov, ki so želeli biti položeni v večno prostranstvo vesolja.

Po uspešni izstrelitvi Vulcana ULA predvideva več izstrelitev za leto 2024, s kasnejšim pospeševanjem pogostosti izstrelitev na dvotedenski razpored do druge polovice leta 2025. ULA je pred kratkim zagotovila pogodbo za izstrelitev Amazonovih satelitov Kuiper, kar je povzročilo uravnotežen zaostanek približno približno 50-50 med vladnimi in komercialnimi projekti.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kaj je ULA?

United Launch Alliance (ULA) je skupno podjetje vesoljskih velikanov Boeing in Lockheed Martin, specializirano za storitve izstrelitev v vesolje. ULA je znana po nameščanju najsodobnejših raket in tovora v vesolje.

2. Kaj je raketa Vulcan?

Raketa Vulcan je inovativna vesoljska nosilna raketa, ki jo je razvila ULA. Predstavlja naslednjo generacijo raket, zasnovanih za dostavo različnih tovorov v orbito, vključno s sateliti in vesoljskimi plovili s posadko.

3. Kaj je misija Cert-1?

Misija Cert-1 se nanaša na ključni otvoritveni let rakete Vulcan. Prevažal bo komercialni lunarni pristajalnik, ki ga je ustvaril Astrobotic, ter spominski tovor za Celestis, ki bo nosil pepel posameznikov, ki so si želeli nebesnega počivališča.

4. Kakšno je izstrelitveno okno rakete Vulcan?

Izstrelitveno okno rakete Vulcan je predvideno od 24. do 26. decembra. Vendar se lahko v primeru nepredvidenih okoliščin izstrelitev prestavi na januar, da se zagotovi varna in uspešna misija.

5. Kakšni so načrti ULA za prihodnost?

Po debiju rakete Vulcan namerava ULA v letu 2024 izvesti več izstrelitev in postopoma povečati pogostost izstrelitev na vsak drugi teden do druge polovice leta 2025. Nedavna pogodba o izstrelitvi satelita Amazon Kuiper je prispevala k uravnoteženemu zaostanku vladnih in komercialnih projektov.