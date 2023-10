Astroboticov lunarni pristajalnik bo poletel z ULA-jevo raketo Vulcan Centaur

Letalsko vesoljsko podjetje Astrobotic s sedežem v Pittsburghu naj bi se zapisalo v zgodovino z izstrelitvijo svojega prvega lunarnega pristajalnika, ki ga bo nosila nova raketa Vulcan Centaur družbe United Launch Alliance (ULA). Izvršni direktor ULA Tory Bruno je med vrhom tehnološkega izvršnega sveta CNBC napovedal, da je lansiranje predvideno med 24. in 26. decembrom.

Astroboticov robotski pristajalnik Peregrine bo na krovu rakete, skupaj s koristnim tovorom podjetja Celestis, ki uporablja storitve izstrelitve za pošiljanje kremiranih ostankov v vesolje kot spomenik. Izstrelitev je del 79.5 milijona dolarjev vredne pogodbe, ki jo je NASA leta 2019 podelila podjetju Astrobotic prek pobude Commercial Lunar Payload Services. Namen misije je v imenu vesoljske agencije dostaviti znanstveni tovor v severne regije Lune.

Po Brunovih besedah ​​je bil določen datum izstrelitve izbran zaradi znanstvenih razlogov, povezanih z orbitalno mehaniko. Zahteve misije Astrobotic zahtevajo skrbno nadzorovane svetlobne pogoje in stalno radijsko komunikacijo z omrežjem Deep Space. Ti dejavniki omejujejo obdobje zagona na samo nekaj dni vsak mesec.

Pot do tega mejnika ni bila brez izzivov. Prvotna napoved ULA kot ponudnika izstrelitve je bila objavljena leta 2019, datum izstrelitve pa je bil načrtovan za leto 2021. Vendar so tehnične zamude pri raketi Vulcan, kot je eksplozija zgornje stopnje med testiranjem v Nasinem centru za vesoljske polete Marshall marca, povzročile ovire. . Nadaljnje zamude so nastale zaradi incidentov pri testiranju raketnih motorjev, ki so vključevali motorje BE-4 družbe Blue Origin. Kljub tem neuspehom so pri ULA prepričani, da bodo novembra zaključili testiranje in kvalifikacije zgornje stopnje Vulcan.

Ta prva misija, znana kot Certification-1, je eden od dveh certifikacijskih poletov, ki jih zahtevajo vesoljske sile. Izstrelitev bo potekala iz lansirnega kompleksa 41 na postaji vesoljskih sil Cape Canaveral na Floridi. ULA ima ambiciozne načrte za povečanje kadence izstrelitve Vulcana, s ciljem enega izstrelitve vsaka dva tedna do sredine leta 2025. Podjetje pričakuje, da bo povpraševanje po njegovih storitvah izstrelitve prihajalo tako od vladnih kot komercialnih strank, pri čemer je nedavna pridobitev pogodbe s strani Amazona za izstrelitev dela njegove satelitske internetne megakonstelacije Kuiper pomemben dosežek.

