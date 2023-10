Astroboticov lunarni pristajalnik je pripravljen za izstrelitev na ULA-jevi raketi Vulcan Centaur

Podjetje Astrobotic s sedežem v Pittsburghu se pripravlja na težko pričakovano izstrelitev svojega prvega luninega pristajalnika na napredni raketi Vulcan Centaur United Launch Alliance (ULA). Izvršni direktor ULA Tory Bruno je potrdil, da bo izstrelitev načrtovana med 24. in 26. decembrom, kar pomeni pomemben mejnik za obe podjetji in vesoljsko industrijo kot celoto.

Prihajajoča izstrelitev je sestavni del Astroboticove misije za dostavo znanstvenih tovorov na severno območje Lune. Robotski pristajalnik Peregrine, ki ga je razvil Astrobotic, bo nosil nosilnost 120 kilogramov in bo podpiral NASA-ino pobudo Commercial Lunar Payload Services. Namen te pobude je spodbuditi razvoj raziskovanja Lune s partnerstvom z zasebnimi podjetji.

V prelomnem sodelovanju bo Astroboticov pristajalnik Peregrine vseboval tudi tovor, ki ga bo gostil Celestis, podjetje, namenjeno pošiljanju majhnih porcij kremiranih posmrtnih ostankov v vesolje kot spominska služba. To edinstveno partnerstvo misiji dodaja ganljiv element in poudarja vse večje prepoznavanje vesolja kot zadnje meje človeškega spomina.

Medtem ko začetek lansiranja sovpada z božičnim večerom, izvršni direktor ULA Tory Bruno poudarja, da čas temelji na natančnih znanstvenih izračunih. Zahteve misije narekujejo skrben nadzor svetlobnih pogojev in potrebo po stalni radijski komunikaciji z omrežjem Deep Space. Ti dejavniki omejujejo obdobje lansiranja na samo nekaj dni vsak mesec, zaradi česar je začetek božičnega večera še toliko bolj pomemben.

ULA je pri razvoju napredne rakete Vulcan Centaur naletela na tehnične težave. Vendar pa podjetje ostaja zavezano zagotavljanju najvišjih standardov varnosti in učinkovitosti. Prihajajoča izstrelitev predstavlja ključni mejnik za ULA, saj je to eden od dveh certifikacijskih letov, ki sta potrebna za izpolnjevanje strogih zahtev vesoljskih sil Združenih držav.

Izstrelitev naj bi potekala v Launch Complex 41 na postaji Space Force Cape Canaveral na Floridi. ULA ima ambiciozne načrte za prihodnost, s ciljem povečati kadenco izstrelitve rakete Vulcan Centaur na eno izstrelitev vsaka dva tedna do sredine leta 2025. Pričakuje se, da bo to povečano povpraševanje prišlo s strani državnih in komercialnih strank, saj ULA še naprej zagotavlja pogodbe in partnerstva s ključnimi akterji v industriji.

Astroboticova prva izstrelitev lunarnega pristajalnika v sodelovanju z ULA utira pot prihodnjemu raziskovanju vesolja in ponuja edinstven pogled na pomen božičnega večera kot datuma izstrelitve. Prikazuje izjemne zmožnosti zasebnih podjetij za podporo znanstvenim raziskavam, poklanjanje ljubljenim in premikanje meja človeškega raziskovanja onkraj Zemlje.

FAQ

1. Kaj je Astroboticov prvi lunarni pristajalnik?

Astroboticov prvi lunarni pristajalnik, imenovan Peregrine, je robotsko vesoljsko plovilo, zasnovano za dostavo znanstvenega tovora na severno območje Lune. Visok je približno šest čevljev, širok osem čevljev in ima nosilnost 120 kilogramov.

2. Kaj je namen misije?

Namen misije je podpreti NASA-ino pobudo Commercial Lunar Payload Services z dostavo znanstvenih tovorov na Luno. Poleg tega ima misija edinstveno partnerstvo s podjetjem Celestis, ki pošilja majhne dele kremiranih posmrtnih ostankov v vesolje kot spominsko slovesnost.

3. Zakaj je predstavitev predvidena za božični večer?

Izstrelitveno okno določajo zahteve misije, ki zahtevajo skrbno nadzorovane svetlobne pogoje in neprekinjeno radijsko komunikacijo. Posledica teh omejitev je nekaj razpoložljivih dni zagona vsak mesec, od katerih je eden na božični večer.

4. Na katere ovire je naletela ULA?

ULA se sooča s tehničnimi zamudami pri razvoju svoje rakete Vulcan Centaur, vključno z incidenti, ki so vključevali eksplozijo zgornje stopnje med testiranjem in drugo eksplozijo med testiranjem raketnega motorja. Vendar ULA ostaja predana zagotavljanju najvišje varnosti in standardov delovanja.

5. Kje poteka izstrelitev?

Izstrelitev naj bi potekala v Launch Complex 41 na postaji Space Force Cape Canaveral na Floridi.

Viri: NASA ([URL domene]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL domene])