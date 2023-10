Nova metoda sekvenciranja DNK ponuja obetaven pristop k raziskovanju mineralov

Raziskovalci na Univerzi Britanske Kolumbije (UBC) so uvedli revolucionarno tehniko, ki uporablja DNK mikrobov za iskanje dragocenih nahajališč mineralov v zemlji. Ta inovativna metoda, ki uporablja sodobno tehnologijo zaporedja DNK, ima potencial za revolucijo pri raziskovanju mineralov in bi lahko bila še posebej pomembna pri pridobivanju materialov, potrebnih za proizvodnjo električnih vozil.

V študiji, objavljeni v reviji Nature Communications Earth and Environment, so raziskovalci UBC pokazali, kako so lahko identificirali kimberlit, kamnino, znano po tem, da vsebuje diamantne rude, z analizo označevalcev DNK v mikrobih, prisotnih v tleh. Poleg tega so ugotovili, da ima kimberlit sposobnost zajemanja in shranjevanja atmosferskega ogljika, zaradi česar je dragocen vir za boj proti podnebnim spremembam.

Ena od soavtoric študije, Bianca Iulianella Phillips, pravi, da jim tehnika omogoča, da "vidijo skozi prst", da odkrijejo kamnine, kovine in minerale pod površjem. S povezovanjem specifičnih mikrobnih podpisov z zakopanimi nahajališči mineralov lahko raziskovalci natančno identificirajo njihovo prisotnost. Čeprav je bila študija osredotočena na kimberlit, je skupina raziskala tudi potencialno uporabo te metode za lociranje nahajališč porfirnega bakra v Britanski Kolumbiji, kritičnega minerala, ki se uporablja pri proizvodnji baterij za električna vozila.

Tradicionalne metode raziskovanja mineralov, kot so geofizikalne raziskave in vrtanje, so lahko drage in dolgotrajne. Ta novi pristop sekvenciranja DNK ponuja stroškovno učinkovitejšo in učinkovitejšo alternativo, saj zagotavlja dragocene vpoglede pred začetkom vrtanja. Z analizo sprememb v mikrobih, ki jih povzroča interakcija z rudo, lahko raziskovalci identificirajo ključne označevalce, ki označujejo prisotnost nahajališč mineralov.

Čeprav to odkritje veliko obeta, so potrebne nadaljnje raziskave za optimizacijo in izboljšanje tehnike. Iulianella Phillips, ki trenutno opravlja doktorski študij, je poudarila pomen odgovorov na temeljna vprašanja o tem, kako ti sistemi delujejo, da bi povečali učinek te metode.

To prelomno delo, ki so ga izvedli raziskovalci UBC, odpira nove možnosti pri raziskovanju mineralov, saj ponuja trajnosten in učinkovit pristop k odkrivanju dragocenih virov pod površjem Zemlje. Z nenehnim napredkom v tehnologiji zaporedja DNK bi lahko prihodnost raziskovanja mineralov spremenili z izkoriščanjem moči mikrobov.

Pogosta vprašanja

Kaj je kimberlit?

Kimberlit je vrsta kamnine, ki vsebuje diamantne rude. Pogosto se uporablja kot indikator potencialnih nahajališč diamantov.

Zakaj je ta metoda sekvenciranja DNK pomembna?

Ta metoda naj bi bila prva uporaba sodobnega sekvenciranja DNK za iskanje mineralnih nahajališč. Ponuja stroškovno učinkovit in učinkovit način za prepoznavanje dragocenih virov pred začetkom vrtanja.

Kako lahko ta metoda koristi proizvodnji električnih vozil?

Z uporabo sekvenciranja DNK za lociranje kritičnih mineralov, kot je porfirski baker, ki se uporablja pri proizvodnji baterij za električna vozila, lahko ta metoda pomaga racionalizirati pridobivanje materialov, potrebnih za proizvodnjo električnih vozil.

Kakšne so prednosti uporabe mikrobov pri raziskovanju mineralov?

Mikrobi ponujajo obnovljiv in obilen vir označevalcev za prepoznavanje zakopanih mineralnih nahajališč. Za razliko od fizičnih elementov ponudba mikrobov ni omejena, zaradi česar so dragoceno orodje pri iskanju dragocenih virov.