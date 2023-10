Napredek na področju: mehki senzorji širijo možnosti v robotiki in protetiki

Mehak, prilagodljiv in izjemno občutljiv revolucionarni mehki senzor, ki so ga skupaj razvili raziskovalci z Univerze British Columbia (UBC) in Honda, je pripravljen narediti revolucijo na področjih robotike in protetike. Ta inovativni senzor, ko ga nanesemo na površino protetičnih rok ali robotskih okončin, izboljša občutljivost in spretnost na dotik, kar omogoča strojem, da z lahkoto izvajajo zapletena opravila. Poleg tega njegova koži podobna tekstura spodbuja varnejše in bolj realistične interakcije med ljudmi in roboti ter spodbuja večjo raven zaupanja in sodelovanja.

Mehki senzor, izdelan kot del pionirskega doktorskega dela dr. Mirze Saquiba Sarwarja na področju elektrotehnike in računalništva na Fakulteti za uporabno znanost UBC, ima impresivno paleto zmogljivosti. Z zaznavanjem različnih vrst sil senzor omogoča protetične in robotske roke, da reagirajo na taktilne dražljaje z izjemno natančnostjo in finostjo. Občutljive predmete, kot so jajca ali kozarci vode, lahko zdaj samozavestno primete in premikate brez nevarnosti poškodb ali nesreč.

Senzor, ki je v osnovi sestavljen iz silikonske gume – materiala, ki se običajno uporablja v kinematografih za ustvarjanje realističnih kožnih učinkov – je natančno zasnovan tako, da posnema lastnosti upogibanja in gubanja, ki so prisotne v človeški koži. Z uporabo šibkih električnih polj, podobnih tistim, ki jih najdemo v zaslonih na dotik, lahko senzor zaznava predmete na daljavo, hkrati pa zaznava sile v in vzdolž svoje površine. Ta edinstvena kombinacija je najpomembnejša za interakcije med človekom in robotom, saj robotom omogoča varno in učinkovito delovanje v neposredni bližini ljudi.

Skupna prizadevanja med UBC in Hondinim raziskovalnim inštitutom Frontier Robotics so prinesla praktično in razširljivo tehnologijo. Preprost postopek izdelave senzorja omogoča enostavno skalabilnost, kar omogoča pokrivanje velikih površin in proizvodnjo velikih količin. Dr. John Madden, vodilna osebnost v študiji in profesor elektrotehnike in računalništva na UBC, potrjuje, da senzorji in umetna inteligenca hitro spreminjajo robote v zmogljivejša in realističnejša bitja. Vendar pa je še veliko prostora za rast.

Kot poudarja dr. Madden, ima človeška koža veliko večjo sposobnost zaznavanja, kot to dopušča trenutna tehnologija. Raziskovalna prizadevanja so osredotočena na premostitev te vrzeli z nadaljnjim izboljšanjem senzorjev za posnemanje zapletenosti človeškega dotika, vključno z zaznavanjem temperature in celo oceno škode. Poleg tega bo integracija umetne inteligence igrala ključno vlogo pri pomoči robotom pri določanju prioritet in odzivanju na ustrezne senzorične informacije. Razvoj naprednih senzorjev in evolucija umetne inteligence morata potekati v tandemu in oblikovati prihodnost, v kateri roboti nemoteno sobivajo in sodelujejo z ljudmi.

FAQ

Kakšen je namen mehkega senzorja, ki so ga razvili raziskovalci UBC in Honda?

Mehki senzor je zasnovan za izboljšanje občutljivosti na dotik in spretnosti v aplikacijah robotike in protetike. Strojem omogoča, da opravljajo občutljiva opravila in varno komunicirajo z ljudmi.

Kako deluje mehki senzor?

Senzor uporablja šibka električna polja za zaznavanje predmetov, podobno kot zasloni na dotik, hkrati pa ima tudi sposobnost zaznavanja sil v in vzdolž svoje površine. Ta kombinacija omogoča natančne in odzivne interakcije.

Kateri materiali so uporabljeni pri izdelavi senzorja?

Senzor je v prvi vrsti sestavljen iz silikonske gume, vsestranskega materiala, ki je znan po svoji prožnosti in podobnosti s človeško kožo.

Ali je mehko tipalo mogoče množično proizvajati?

Da, senzor je mogoče preprosto izdelati in povečati tako, da pokriva velike površine. To omogoča množično proizvodnjo in odpira vrata široki uporabi v različnih panogah.

Kako lahko napredek na področju senzorjev in umetne inteligence koristi robotom?

Nadaljnji razvoj senzorjev in umetne inteligence bo robotom omogočil posnemanje kompleksnosti človeškega dotika, vključno z zaznavanjem temperature in oceno škode. Ta napredek bo povečal njihove zmogljivosti in jih naredil bolj odzivne na okolico in človeške interakcije.