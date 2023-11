Nova spoznanja o Sončevi dejavnosti brez primere

Človeštvo trenutno doživlja izjemno obdobje natančnega opazovanja Sonca, odkrivanja prej nevidnih podrobnosti in spreminjanja našega razumevanja tega nebesnega telesa. V zadnjih nekaj letih sta imela dva satelita, Nasin Parker Solar Probe in Solar Orbiter Evropske vesoljske agencije, ključno vlogo pri zajemanju slik visoke ločljivosti in zbiranju bistvenih podatkov.

Ta zmogljiva vesoljska plovila so prestala intenzivne sončne nevihte in udare sevanja ter znanstvenikom zagotovila ogromno neprecenljivih informacij o obnašanju Sonca. Nastale slike so presenetile raziskovalce in sprožile spremembo paradigme na področju sončne fizike.

Sončna sonda Parker v svoji eliptični orbiti blizu Sončeve površine natančno spremlja sproščanje delcev in magnetna polja ter ponuja edinstven vpogled v Sončevo atmosfero. Po drugi strani pa Solar Orbiter, medtem ko ohranja večjo razdaljo, s kamerami visoke ločljivosti zajema osupljivo podrobne slike.

V naključnem srečanju junija 2022 sta dva satelita znanstvenikom omogočila, da so prvič izmerili hitrost, s katero se temperature dvignejo s površine Sonca v njegovo atmosfero. To sodelovanje je pokazalo ogromen potencial združevanja podatkov iz več virov za izboljšanje našega razumevanja Sonca.

Poleg tega je bil Solar Orbiter priča ogromnemu izbruhu na drugi strani Sonca, ki je neposredno vplival na sončno sondo Parker. Ta dogodek, ki se je zgodil leta 2021, je predstavljal prelomno meritev in je poudaril pomen tako natančnega nadzora.

Septembra 2022 je Solar Orbiter zabeležil največji sončni izbruh v zgodovini. Če bi bila Zemlja na poti izbruha, bi se lahko kosala z uničujočim Carringtonovim dogodkom leta 1859, ki je povzročil veliko škodo telegrafskim sistemom. Ti nedavni dogodki poudarjajo pomen tekoče misije teh satelitov in bogastvo znanja, ki ga še naprej zagotavljajo.

Glede na to, da bosta Parker Solar Probe in Solar Orbiter predvidoma delovala vsaj do leta 2024, Solar Orbiter pa bo financiran do leta 2029, obstaja veliko pričakovanje za več fascinantnih odkritij na področju sončne fizike. Skupaj s prispevki drugih sončnih observatorijev, kot je sončni teleskop Daniel K. Inouye, ima vedno večje človeško razumevanje Sonca velik potencial za oblikovanje naše tehnološke prihodnosti na Zemlji.

