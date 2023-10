Raziskovalci MIT združujejo Twistronics in kvazikristale ter odpirajo vrata novim odkritjem na področju superprevodnosti

Raziskovalci na MIT so naredili vznemirljiv preboj pri preučevanju kvazikristalov, tako da so jih združili s tehniko, imenovano twistronics. Kvazikristali so edinstven razred materialov, ki kažejo nenavadne vzorce in lastnosti nekje med kristalom in amorfnim materialom. Raziskava, objavljena v reviji Nature, predstavlja novo prilagodljivo platformo za preučevanje kvazikristalov in raziskovanje njihovih potencialnih aplikacij.

Študija temelji na področju twistronike, ki vključuje zlaganje atomsko tankih plasti materialov eno na drugo in njihovo zvijanje pod rahlim kotom, da se ustvari moiré supermreža. Ta vzorec pomembno vpliva na obnašanje elektronov in lahko vodi do pojava zanimivih pojavov. Twistronics je bil že uspešen pri ustvarjanju novih kvantnih materialov z edinstvenimi lastnostmi.

V tej raziskavi je ekipa zložila tri liste grafena enega na drugega, pri čemer sta dva lista zasukala pod različnimi koti. Posledica tega je nastanek kvazikristala, materiala s kompleksnim in nepravilnim vzorcem atomov. Kvazikristale je bilo težko preučevati in razumeti zaradi težav pri njihovi proizvodnji.

S kombinacijo twistronics in kvazikristalov so raziskovalci odprli nove možnosti za raziskovanje superprevodnosti in drugih eksotičnih pojavov. Superprevodnost je pojav, pri katerem lahko elektroni tečejo skozi material z ničelnim uporom, kar vodi do visoko učinkovitih elektronskih naprav. Razumevanje in izkoriščanje superprevodnosti je bil dolgoletni cilj v elektroniki.

Ta raziskava ne zagotavlja le novih vpogledov v kvazikristale, ampak tudi prikazuje potencial twistronicsa kot vsestranskega orodja za ustvarjanje in proučevanje atomsko tankih materialov. Edinstvene lastnosti in obnašanje teh materialov bi lahko pomembno vplivale na prihodnji tehnološki napredek.

Viri:

– Raziskovalci MIT združujejo twistronics, kvazikristale za preučevanje eksotičnih pojavov – MIT News

– Raziskovalni članek o naravi: »Superprevodnost v zvitem trislojnem grafenu, stabiliziranem z motnjo ugasnjene rešetke«

– Twistronics – Glosar MIT

– Kvazikristali – Glosar MIT