Turški astronomi preučujejo odprto kopico NGC 2509 z uporabo podatkov Gaia

Z uporabo podatkov s satelita ESA Gaia so astronomi z istanbulske univerze izvedli študijo o odprti kopici NGC 2509 in tako zagotovili vpogled v njene strukturne in astrofizične parametre. Razprte kopice so skupine zvezd, ki so med seboj ohlapno gravitacijsko povezane in so oblikovane iz istega velikanskega molekularnega oblaka. NGC 2509, ki se nahaja v ozvezdju Puppis, je odprta kopica srednje starosti, ki je bila slabo raziskana, številne njene lastnosti pa so še vedno nejasne. Da bi raziskali NGC 2509, so astronomi analizirali astrometrične in fotometrične podatke iz Gaia Data Release 3. Ločili so člane kopice od zvezd polja in določili natančnejše temeljne parametre NGC 2509.

Študija je pokazala, da ima NGC 2509 povprečno lastno gibanje -2.72 oziroma 0.8 mas/leto pri rektascenziji oziroma deklinaciji. Njena ocenjena razdalja je približno 8,200 svetlobnih let, njena starost pa najverjetneje 1.5 milijarde let. Omejitveni polmer kopice je približno 16.7 svetlobnih let, rdečina pa 0.1 mag. Kovinskost NGC 2509 je izmerjena na ravni 0.0152 dex, njena osrednja gostota zvezd pa je približno 32.33 zvezd/arcmin².

Razširitev seznama znanih galaktičnih odprtih kopic in njihovo podrobno preučevanje je ključnega pomena za izboljšanje našega razumevanja nastanka in razvoja naše galaksije. Ta študija prispeva k poznavanju NGC 2509 in zagotavlja dragocene informacije o njenih lastnostih. Nadaljnje raziskave in študije odprtih kopic bodo še naprej odkrivale več o zapleteni naravi našega vesolja.

Viri:

– T. Yontan et al, Astrofizikalni parametri odprte kopice NGC 2509, arXiv (2023).

– Turški astronomi raziskujejo odprto kopico NGC 2509 (2023, 19. september), pridobljeno 19. septembra 2023 iz [vir]