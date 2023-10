Nova študija nakazuje, da Zemljino jedro morda pušča

By

Raziskovalci, ki stojijo za nedavno študijo, objavljeno v reviji Nature, so našli dokaze, da bi Zemljino jedro lahko puščalo. Študija se je osredotočila na starodavne tokove lave z Baffinovega otoka v kanadskem arktičnem arhipelagu, ki je vseboval najvišja razmerja helija-3, helija-4 in še enega redkega izotopa, ki so ga kdaj odkrili v kopenskih vulkanskih kamninah.

Povišane ravni helija-3 kažejo, da tokovi lave izvirajo globoko iz Zemljinega jedra. Čeprav natančen mehanizem, kako pride do tega uhajanja, ostaja nejasen, obstaja hipoteza, da lahko količine redkih elementov, kot je helij-3, v sledovih pronicajo iz jedra in potujejo na zemeljsko površje.

Ta ugotovitev temelji na prejšnjem znanju, da je helij-3 prisoten v kamninah Baffinovega otoka. Vendar pa so raziskovalci želeli ugotoviti, koliko višje so bile ravni v primerjavi s prejšnjimi poročili, kar dodatno podpira možnost uhajanja jedra.

Na srečo se zdi, da to uhajanje trenutno ni nevarno. Raziskovalci so ugotovili, da v kamninah ni dovolj atomov helija-3, da bi predstavljali grožnjo, in ker je helij-3 žlahten plin, kemično ne deluje z drugimi elementi. Poleg tega je območje, kjer tokovi lave dosežejo Baffin Island, izjemno oddaljeno, kar zmanjšuje tveganje izpostavljenosti ljudi.

Odkritje potencialnega puščanja v Zemljinem jedru odpira zanimiva vprašanja o našem razumevanju notranjega delovanja planeta. Potrebne bodo nadaljnje raziskave, da bi razvozlali skrivnost, ki obdaja ta pojav, in ugotovili njegove posledice za Zemljino jedro.

