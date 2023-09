Pojavijo se pomisleki glede indijske misije Aditya L1 sredi tveganj sončne nevihte

By

NASA-ina nedavna objava grozljivega videa, ki prikazuje močan oblak koronalnega izmeta mase (CME), je sprožila zaskrbljenost glede morebitnih tveganj, s katerimi se lahko sooči indijska misija Aditya L1. Medtem ko Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO) nestrpno pričakuje uspeh svoje misije na Sonce, Aditya L1, strokovnjaki vlečejo vzporednice z izzivi, s katerimi se sooča Nasina misija Parker Solar Probe.

Nasina sončna sonda Parker je bila ključna pri zagotavljanju dragocenih vpogledov v škodljive vplive sončnih neviht. Njegova bližnja srečanja s Soncem so prinesla ključne podatke o sončnih pojavih, ki prispevajo k boljšemu razumevanju njihovih učinkov na Zemljo. Nedavna opazovanja razkrivajo, da lahko te sončne nevihte vplivajo na podnebje in sprožijo pojav aurore okoli polarnih regij.

Kljub uspešnemu krmarjenju po močni sončni nevihti in zbiranju pomembnih sončnih podatkov je sonda Parker Solar Probe poudarila možne nevarnosti, s katerimi se soočajo misije vesoljskih sond. Ker je Aditya L1 na poti do točke Lagrange 1, kjer bo preučevala Sonce, so se pojavili pomisleki, da bi lahko naletel na podobne izzive.

CME, ogromni izbruhi iz zunanje atmosfere Sonca, povzročajo vesoljsko vreme, ki predstavlja tveganje za satelite, komunikacijske tehnologije in električna omrežja na Zemlji. Namen Parker Solar Probe je bil analizirati, ali lahko CME sodelujejo s planetarnim prahom in napovedujejo vzorce vesoljskega vremena za zaščito našega planeta, človeških dejavnosti in satelitov.

Medplanetarni prah, ki ga najdemo v bližini planetov, kot je Zemlja, igra ključno vlogo pri razumevanju hitrosti, s katero CME potujejo od Sonca do Zemlje, kar omogoča natančnejšo napoved njihovega vpliva. Ti sončni pojavi lahko premaknejo medplanetarni prah do 6 milijonov kilometrov stran od Zemlje.

Čeprav pomisleki ostajajo, je nujno upoštevati nekatere ključne dejavnike v zvezi z misijo Aditya L1. Za razliko od misije Parker se vesoljsko plovilo Aditya L1 nahaja na precejšnji razdalji od Sonca in se nahaja tik nad 1.5 milijona kilometrov od Zemlje. Poleg tega je vesoljsko plovilo opremljeno z zaščitnimi plastmi in posebnimi materiali, ki ga ščitijo pred sevanjem in oblaki CME.

Ko Aditya L1 nadaljuje svoje potovanje skozi globoko vesolje in se usmerja proti Lagrangeovi točki, so bili sprejeti previdnostni ukrepi za ublažitev morebitne škode. Indijski ISRO ostaja optimističen glede uspeha svoje misije med izzivi, ki jih predstavljajo sončne nevihte.

