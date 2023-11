Odkrivanje skrivnosti Zemljine zgodovine z biomarkerji

Cianobakterije so imele ključno vlogo pri oblikovanju Zemljine zgodovine, ko so prvič vnesle atmosferski kisik. Razumevanje njihovega razvoja je ključnega pomena za pridobitev vpogleda v nastanek sodobnih ekosistemov. Znanstveniki so leta verjeli, da so 2-metilhopani, posebna vrsta fosilnih lipidov, služili kot zanesljiv biomarker za identifikacijo cianobakterij v usedlinah, starih več sto milijonov let. Vendar so nedavna odkritja izpodbijala to predpostavko z razkritjem, da lahko tudi druge bakterije, zlasti Alphaproteobacteria, proizvajajo te lipide.

Skupina mednarodnih raziskovalcev, ki sta jo vodila Yosuke Hoshino iz nemškega raziskovalnega centra GFZ za geoznanosti in Benjamin Nettersheim iz MARUM – Centra za znanosti o morskem okolju na Univerzi v Bremnu, se je lotila študije, da bi odkrila resnico. Njihov poudarek je bil na razumevanju filogenetske diverzifikacije in porazdelitve genov, ki so odgovorni za sintezo matičnih lipidov za 2-metilhopane, zlasti gena HpnP. Z analizo pridobivanja teh genov v različnih organizmih so želeli ugotoviti, katere skupine so bile sposobne proizvajati biomarker.

Ugotovitve študije, objavljene v reviji Nature Ecology & Evolution, osvetljujejo evolucijsko zgodovino cianobakterij. Raziskovalci so odkrili, da je gen HpnP verjetno obstajal v zadnjem skupnem predniku cianobakterij pred več kot dvema milijardama let, medtem ko se je v alfaproteobakterijah pojavil šele pred približno 750 milijoni let. To pomeni, da se 2-metilhopani lahko štejejo za zanesljiv biomarker za identifikacijo cianobakterij, ki proizvajajo kisik, v določenih obdobjih zemeljske zgodovine.

Z združevanjem genetike s sedimentologijo, paleobiologijo in geokemijo ta študija poudarja pomen multidisciplinarnih pristopov pri izpopolnjevanju našega razumevanja starodavnih ekosistemov. Uporaba biomarkerjev, kot so 2-metilhopani, omogoča znanstvenikom, da z večjo natančnostjo rekonstruirajo zgodnja okolja, kar zagotavlja dragocen vpogled v preteklost Zemlje.

FAQ

Kaj so biomarkerji?

Biomarkerji so merljivi indikatorji, ki jih najdemo v živih organizmih ali njihovih ostankih in zagotavljajo informacije o bioloških procesih, okoljskih razmerah ali evolucijski zgodovini.

Zakaj so cianobakterije pomembne?

Cianobakterije so igrale ključno vlogo v zgodovini Zemlje, saj so prvič vnesle atmosferski kisik, kar je vodilo k razvoju aerobnih ekosistemov.

Kaj so 2-metilhopani?

2-metilhopani so posebna vrsta fosilnih lipidov, ki veljajo za biomarker za cianobakterije. Vendar pa je bilo ugotovljeno, da lahko tudi druge bakterije, kot je Alphaproteobacteria, proizvajajo te lipide.

Kaj je pokazala študija?

Študija je pokazala, da je gen, odgovoren za sintezo 2-metilhopanov, znan kot HpnP, verjetno obstajal v zadnjem skupnem predniku cianobakterij pred več kot dvema milijardama let. Njegov pojav v Alphaproteobacteria se je zgodil veliko kasneje, pred približno 750 milijoni let.

Kako lahko biomarkerji izboljšajo naše razumevanje zgodnjih ekosistemov?

Biomarkerji, kot so 2-metilhopani, zagotavljajo dragocene informacije o specifičnih organizmih ali procesih, ki so obstajali v starodavnih okoljih. Z analizo teh biomarkerjev lahko znanstveniki z večjo natančnostjo rekonstruirajo zgodnje ekosisteme in pridobijo vpogled v zgodovino Zemlje.